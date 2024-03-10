https://ria.ru/20240310/bosfor-1932108258.html
Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана
Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана - РИА Новости, 10.03.2024
Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:36
2024-03-10T08:36
2024-03-10T08:36
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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. Судоходство в проливе приостановлено с 04.15 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 08.30 в очереди на проход через Босфор 301 судно. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.
https://ria.ru/20230818/sudno-1890755526.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босфор, россия, стамбул
В мире, Босфор, Россия, Стамбул
Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана
Судоходство через Босфор приостановили в обе стороны из-за тумана