https://ria.ru/20240310/bosfor-1932108258.html

Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана

Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана - РИА Новости, 10.03.2024

Судоходство через Босфор приостановили из-за тумана

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:36

2024-03-10T08:36

2024-03-10T08:36

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СТАМБУЛ, 10 мар - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за тумана в Стамбуле, в очереди 301 судно. Судоходство в проливе приостановлено с 04.15 воскресенья по местному времени (совпадает с мск), сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. По подсчетам корреспондента РИА Новости, на 08.30 в очереди на проход через Босфор 301 судно. Среди ожидающих в очереди и суда под флагом РФ. В ряде районов Стамбула наблюдается сильный туман.

https://ria.ru/20230818/sudno-1890755526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, босфор, россия, стамбул