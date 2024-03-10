https://ria.ru/20240310/bliny-1932117175.html

Депутат Госдумы рассказал об "индексе блинов"

Депутат Госдумы рассказал об "индексе блинов" - РИА Новости, 10.03.2024

Депутат Госдумы рассказал об "индексе блинов"

Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин сообщил РИА Новости в преддверии Масленицы, как рассчитать "индекс блинов", а также рассказал, как... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:55

2024-03-10T09:55

2024-03-10T09:55

общество

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Говырин сообщил РИА Новости в преддверии Масленицы, как рассчитать "индекс блинов", а также рассказал, как организовать бизнес по продаже блинов, и призвал россиян открывать торговые точки с ними. "Из-за роста цен на шаурму ее больше нельзя использовать для определения реальных доходов россиян. В связи с этим лучше заменить шаурму или американский бигмак на блюда российской кухни - блины… Потребительский индекс надо привязывать к блинам и расширить их в сегменте уличной еды российских городов", - сообщил Говырин. Также он рассказал, как рассчитывается "Индекс шаурмы". Берутся средние доходы человека в том или ином регионе, высчитываются средние расходы (стоимость аренды квартиры, прожиточный минимум), затем эта сумма делится на цену шаурмы и на 30 (дней месяца), таким образом можно определить, сколько порций человек может себе позволить на свободные деньги в течение месяца. В нынешних условиях подорожание другого фастфуда только на руку для развития нашего истинно русского блинного предпринимательства, отметил депутат и призвал россиян открывать свои палатки с блинами. "Заведения быстрого питания можно разделить на две группы так называемой уличной еды. Первая представлена небольшими киосками или павильонами, в которых продают хот-доги, шаурму и т.д. Вторая группа – это рестораны фаст-фуда, где предлагают гамбургеры, пиццу и прочее. А вот блины, несмотря на то, что являются традиционным русским продуктом, многие недооценивают", - сообщил Говырин. Обычно блины появляются в меню как одно из дополнительных блюд, хотя могут стать отличным вариантом фаст-фуд, и ниша достаточно свободна, отметил он. "Фастфуд с национальным колоритом вызывает доверие, к тому же пища готовится на глазах у потребителя, при этом не надо предлагать слишком много вариантов начинок для блинов, можно сделать несколько вариантов сладких и несладких, но очень вкусных блинов", - сообщил депутат. Парламентарий отметил, что в процессе продаж уже станет ясно, какие блины самые любимые покупателями. "Самый простой способ нарастить выручку блинных кафе и киосков - это открываться не в 10 утра, а часов в 7-8 утра, когда люди идут на работу, хотят позавтракать, а остальные кафе в это время закрыты. Именно до открытия других кафе с 7 до 10 утра они смогут сделать тот объем выручки, который им нужен для дальнейшего масштабирования сети", - сообщил он. Вопреки расхожему мнению, люди на самом деле идут не только на бренд, а идут на любимый вкус, продолжил Говырин. По его словам, это хорошее направление для поддержки малого и среднего бизнеса в городах и сёлах, блины вновь могут стать популярными, затмив пищевую привязанность покупателей к шаурме и бургерам.

https://ria.ru/20240309/maslenitsa-1932001105.html

https://ria.ru/20240304/maslenitsa-1600125076.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф, единая россия