https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932104011.html

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 10.03.2024

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Средства ПВО сбили утром в воскресенье над Белгородской областью еще два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T07:34

2024-03-10T07:34

2024-03-10T07:42

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили утром в воскресенье над Белгородской областью еще два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России."Десятого марта около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.В течение прошедшей ночи над Белгородской областью также сбили два украинских БПЛА.В ночь на 9 марта средства ПВО сбили сразу 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью. Три БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, два — в Курской, еще один — в Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия