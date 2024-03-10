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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 10.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 10.03.2024 (обновлено: 07:42 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/bespilotniki-1932104011.html
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 10.03.2024
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Средства ПВО сбили утром в воскресенье над Белгородской областью еще два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T07:34
2024-03-10T07:42
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили утром в воскресенье над Белгородской областью еще два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России."Десятого марта около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.В течение прошедшей ночи над Белгородской областью также сбили два украинских БПЛА.В ночь на 9 марта средства ПВО сбили сразу 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью. Три БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, два — в Курской, еще один — в Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожили над Белгородской областью два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили утром в воскресенье над Белгородской областью еще два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
«
"Десятого марта около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
В течение прошедшей ночи над Белгородской областью также сбили два украинских БПЛА.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
Вчера, 04:37
В ночь на 9 марта средства ПВО сбили сразу 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью. Три БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, два — в Курской, еще один — в Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
Вчера, 04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
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