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Над Белгородской областью ночью уничтожили два беспилотника
Над Белгородской областью ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 10.03.2024
Над Белгородской областью ночью уничтожили два беспилотника
Средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T07:07
2024-03-10T07:07
2024-03-10T07:14
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.В ночь на 9 марта средства ПВО сбили сразу 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью. Три БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, два — в Курской, еще один — в Белгородской области.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью ночью уничтожили два беспилотника
Минобороны: ПВО ночью уничтожила над Белгородской областью два БПЛА ВСУ