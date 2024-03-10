https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932155975.html
ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью
ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью - РИА Новости, 10.03.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью
В Новгородской области сбили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:10
2024-03-10T16:10
2024-03-10T16:21
специальная военная операция на украине
новгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области сбили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Как добавил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале, во время инцидента никто не пострадал. Разрушений тоже нет.Губернатор отметил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. ПВО постоянно перехватывает летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новгородская область, Россия, Происшествия
ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью
Минобороны: в Новгородской области уничтожили два украинских беспилотника