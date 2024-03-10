https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932155975.html

ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью

ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью - РИА Новости, 10.03.2024

ПВО сбила два украинских беспилотника над Новгородской областью

В Новгородской области сбили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:10

2024-03-10T16:10

2024-03-10T16:21

специальная военная операция на украине

новгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Новгородской области сбили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Как добавил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале, во время инцидента никто не пострадал. Разрушений тоже нет.Губернатор отметил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. ПВО постоянно перехватывает летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html

https://ria.ru/20240310/oruzhie-1932146965.html

новгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новгородская область, россия, происшествия