https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932154286.html
В Новгородской области сбили беспилотник
В Новгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024
В Новгородской области сбили беспилотник
В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:54
2024-03-10T15:54
2024-03-10T16:11
новгородская область
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале."Жертв, пострадавших и разрушений нет", - рассказал Никитин.Губернатор добавил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
https://ria.ru/20240310/oruzhie-1932146965.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, происшествия
Новгородская область, Происшествия
В Новгородской области сбили беспилотник
В Новгородской области сбили беспилотник, пострадавших нет