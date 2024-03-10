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В Новгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024
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15:54 10.03.2024 (обновлено: 16:11 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932154286.html
В Новгородской области сбили беспилотник
В Новгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024
В Новгородской области сбили беспилотник
В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:54
2024-03-10T16:11
новгородская область
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале."Жертв, пострадавших и разрушений нет", - рассказал Никитин.Губернатор добавил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html
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новгородская область, происшествия
Новгородская область, Происшествия
В Новгородской области сбили беспилотник

В Новгородской области сбили беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
«
"Жертв, пострадавших и разрушений нет", - рассказал Никитин.
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Губернатор добавил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.
Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны России.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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