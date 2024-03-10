https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932154286.html

В Новгородской области сбили беспилотник

В Новгородской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.03.2024

В Новгородской области сбили беспилотник

В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:54

2024-03-10T15:54

2024-03-10T16:11

новгородская область

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 мар - РИА Новости. В Новгородской области сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале."Жертв, пострадавших и разрушений нет", - рассказал Никитин.Губернатор добавил, что местные власти работают в плотном контакте с силовыми и правоохранительными органами.Никитин также поблагодарил силы ПВО Минобороны России.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в российских регионах. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240310/mask-1932146113.html

https://ria.ru/20240310/oruzhie-1932146965.html

новгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новгородская область, происшествия