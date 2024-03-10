Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 10.03.2024 (обновлено: 08:33 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области - РИА Новости, 10.03.2024
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области
Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:27
2024-03-10T08:33
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области

Украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику
9 марта, 04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала