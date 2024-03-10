https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html

Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области

Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области - РИА Новости, 10.03.2024

Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:27

2024-03-10T08:27

2024-03-10T08:33

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, происшествия