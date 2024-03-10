https://ria.ru/20240310/bespilotnik-1932107233.html
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области - РИА Новости, 10.03.2024
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области
Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:27
2024-03-10T08:27
2024-03-10T08:33
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области, на месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале."В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Украинский беспилотник упал на территории нефтебазы в Курской области
Украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области