https://ria.ru/20240310/bayden-1932101764.html
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях - РИА Новости, 10.03.2024
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях
Пользователи социальной сети X из США раскритиковали президента Джо Байдена за слова об американских ценностях. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T06:47
2024-03-10T06:47
2024-03-10T06:47
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети X из США раскритиковали президента Джо Байдена за слова об американских ценностях."Дожив до моего возраста, начинаешь яснее понимать некоторые вещи", — написал Байден на своей странице X.Стремившись, вероятно, подкрепить собственные слова авторитетом своего возраста, глава Белого дома заявил, что Америку определили такие ценности, как честность, порядочность, достоинство и равенство."Ни одной из которых ты не обладаешь", — заметил Librarian Media."Ты облажался по всем перечисленным ценностям. Худший президент в истории и национальный позор", — возмутилась Kelly."Ты мошенник, лжец и расист", — заявила AliceInCommieLand."Самый взрослый идиот, который когда-либо был во главе этой страны!" — выразил мнение Patriot Dad."Позор страны. Весь мир смеется над маразматиком Байденом", — констатировал Matthew J show.Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Пользователи социальной сети X
из США раскритиковали президента Джо Байдена за слова об американских ценностях.
"Дожив до моего возраста, начинаешь яснее понимать некоторые вещи", — написал Байден на своей странице X.
Байден объявил войну на два фронта
Стремившись, вероятно, подкрепить собственные слова авторитетом своего возраста, глава Белого дома заявил, что Америку
определили такие ценности, как честность, порядочность, достоинство и равенство.
«
"Ни одной из которых ты не обладаешь", — заметил Librarian Media.
"Ты облажался по всем перечисленным ценностям. Худший президент в истории и национальный позор", — возмутилась Kelly.
"Ты мошенник, лжец и расист", — заявила AliceInCommieLand.
«
"Самый взрослый идиот, который когда-либо был во главе этой страны!" — выразил мнение Patriot Dad.
"Позор страны. Весь мир смеется над маразматиком Байденом", — констатировал Matthew J show.
Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
Трамп в одном шаге — от победы или убийства