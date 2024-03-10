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"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях - РИА Новости, 10.03.2024
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06:47 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/bayden-1932101764.html
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях - РИА Новости, 10.03.2024
"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях
Пользователи социальной сети X из США раскритиковали президента Джо Байдена за слова об американских ценностях. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T06:47
2024-03-10T06:47
в мире
сша
америка
джо байден
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети X из США раскритиковали президента Джо Байдена за слова об американских ценностях."Дожив до моего возраста, начинаешь яснее понимать некоторые вещи", — написал Байден на своей странице X.Стремившись, вероятно, подкрепить собственные слова авторитетом своего возраста, глава Белого дома заявил, что Америку определили такие ценности, как честность, порядочность, достоинство и равенство.&quot;Ни одной из которых ты не обладаешь&quot;, — заметил Librarian Media."Ты облажался по всем перечисленным ценностям. Худший президент в истории и национальный позор", — возмутилась Kelly."Ты мошенник, лжец и расист", — заявила AliceInCommieLand."Самый взрослый идиот, который когда-либо был во главе этой страны!" — выразил мнение Patriot Dad."Позор страны. Весь мир смеется над маразматиком Байденом", — констатировал Matthew J show.Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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в мире, сша, америка, джо байден
В мире, США, Америка, Джо Байден

"Дожив до моих лет": Байден опозорился после слов об американских ценностях

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пользователи социальной сети X из США раскритиковали президента Джо Байдена за слова об американских ценностях.
"Дожив до моего возраста, начинаешь яснее понимать некоторые вещи", — написал Байден на своей странице X.
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Стремившись, вероятно, подкрепить собственные слова авторитетом своего возраста, глава Белого дома заявил, что Америку определили такие ценности, как честность, порядочность, достоинство и равенство.
«

"Ни одной из которых ты не обладаешь", — заметил Librarian Media.

"Ты облажался по всем перечисленным ценностям. Худший президент в истории и национальный позор", — возмутилась Kelly.
"Ты мошенник, лжец и расист", — заявила AliceInCommieLand.
«
"Самый взрослый идиот, который когда-либо был во главе этой страны!" — выразил мнение Patriot Dad.
"Позор страны. Весь мир смеется над маразматиком Байденом", — констатировал Matthew J show.
Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если Байден выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем.
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