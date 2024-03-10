https://ria.ru/20240310/aviaudar-1932154140.html
Израиль нанес авиаудар по жилому дому в Ливане, погибли пять человек
Израиль нанес авиаудар по жилому дому в Ливане, погибли пять человек - РИА Новости, 10.03.2024
Израиль нанес авиаудар по жилому дому в Ливане, погибли пять человек
Израильский авиаудар по жилому дому на юге Ливана привел к гибели пятерых человек, пострадали не менее девяти, сообщило ливанское информагентство NNA. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T15:53
2024-03-10T15:53
2024-03-10T15:53
в мире
израиль
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хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 10 мар - РИА Новости. Израильский авиаудар по жилому дому на юге Ливана привел к гибели пятерых человек, пострадали не менее девяти, сообщило ливанское информагентство NNA. По данным агентства, истребители ВВС Израиля выпустили две ракеты "воздух-земля" по дому в районе Хирбат Салам, в результате здание было полностью разрушено. Погибли пять мирных жителей, пострадали еще не менее 9 человек - жителей соседних домов, все они госпитализированы. ЦАХАЛ сообщил ранее, что в ночь на воскресенье израильские ВВС атаковали инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана, а также установку по запуску противотанковых ракет в районе Марун ар-Рас и военную структуру в районе Хирбат Салам. В четверг ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что Израиль установил 15 марта в качестве крайнего срока для политического урегулирования с Ливаном на фоне продолжающейся в последние месяцы напряженности на границе двух стран и ежедневных обстрелов. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240310/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240223/oon-1929220022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес авиаудар по жилому дому в Ливане, погибли пять человек
NNA: от удара ВВС Израиля по жилому дому в Ливане погибли 5 человек, 9 ранены
КАИР, 10 мар - РИА Новости.
Израильский авиаудар по жилому дому на юге Ливана привел к гибели пятерых человек, пострадали не менее девяти, сообщило ливанское информагентство NNA
.
По данным агентства, истребители ВВС Израиля выпустили две ракеты "воздух-земля" по дому в районе Хирбат Салам, в результате здание было полностью разрушено. Погибли пять мирных жителей, пострадали еще не менее 9 человек - жителей соседних домов, все они госпитализированы.
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ЦАХАЛ сообщил ранее, что в ночь на воскресенье израильские ВВС атаковали инфраструктуру ливанского движения "Хезболлах
" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана, а также установку по запуску противотанковых ракет в районе Марун ар-Рас и военную структуру в районе Хирбат Салам.
В четверг ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на западные дипломатические источники, что Израиль установил 15 марта в качестве крайнего срока для политического урегулирования с Ливаном на фоне продолжающейся в последние месяцы напряженности на границе двух стран и ежедневных обстрелов.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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