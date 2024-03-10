https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html

"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом

"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом - РИА Новости, 10.03.2024

"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом

Активные действия России в Арктике беспокоят западные страны, пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления заместителя командующего воздушно-космической... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:16

2024-03-10T12:16

2024-03-10T16:25

россия

арктика

канада

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Активные действия России в Арктике беспокоят западные страны, пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороной Северной Америки генерала Блейза Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве."Если посмотреть на карту, Арктика, особенно район Аляски — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас", — отметил он.Фроули подчеркнул, что у России имеется сорок атомных ледоколов, а в течение ближайшего десятилетия может появиться еще десять, однако США и Канада вместе располагают пятью и намерены построить еще столько же коллективно. Он также упомянул невероятные возможности российского оружия, которые мир наблюдает в ходе военных действий на Украине. Все это, добавил он, на фоне напряженных отношений с Москвой "не дает ему спать по ночам".В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что освоение Арктического региона — приоритет для России. Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.

https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html

https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html

россия

арктика

канада

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россия, арктика, канада, владимир путин