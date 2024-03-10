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"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом - РИА Новости, 10.03.2024
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12:16 10.03.2024 (обновлено: 16:25 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/arktika-1932129096.html
"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом
"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом - РИА Новости, 10.03.2024
"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом
Активные действия России в Арктике беспокоят западные страны, пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления заместителя командующего воздушно-космической... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T12:16
2024-03-10T16:25
россия
арктика
канада
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Активные действия России в Арктике беспокоят западные страны, пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороной Северной Америки генерала Блейза Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве."Если посмотреть на карту, Арктика, особенно район Аляски — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас", — отметил он.Фроули подчеркнул, что у России имеется сорок атомных ледоколов, а в течение ближайшего десятилетия может появиться еще десять, однако США и Канада вместе располагают пятью и намерены построить еще столько же коллективно. Он также упомянул невероятные возможности российского оружия, которые мир наблюдает в ходе военных действий на Украине. Все это, добавил он, на фоне напряженных отношений с Москвой "не дает ему спать по ночам".В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что освоение Арктического региона — приоритет для России. Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.
https://ria.ru/20240310/nato-1932124842.html
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арктика
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россия, арктика, канада, владимир путин
Россия, Арктика, Канада, Владимир Путин
"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом

Канадского генерала Фроули обеспокоила активность России в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь в Кольском заливе - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Активные действия России в Арктике беспокоят западные страны, пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороной Северной Америки генерала Блейза Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве.
"Если посмотреть на карту, Арктика, особенно район Аляски — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас", — отметил он.
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Фроули подчеркнул, что у России имеется сорок атомных ледоколов, а в течение ближайшего десятилетия может появиться еще десять, однако США и Канада вместе располагают пятью и намерены построить еще столько же коллективно. Он также упомянул невероятные возможности российского оружия, которые мир наблюдает в ходе военных действий на Украине. Все это, добавил он, на фоне напряженных отношений с Москвой "не дает ему спать по ночам".
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что освоение Арктического региона — приоритет для России. Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.
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