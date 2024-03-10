"Не спим по ночам": Канаду испугал контроль России над ключевым регионом
Канадского генерала Фроули обеспокоила активность России в Арктике
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Активные действия России в Арктике беспокоят западные страны, пишет издание Le Devoir со ссылкой на заявления заместителя командующего воздушно-космической обороной Северной Америки генерала Блейза Фроули на ежегодной конференции по безопасности и обороне в Оттаве.
"Если посмотреть на карту, Арктика, особенно район Аляски — это самый быстрый способ для наших противников добраться до нас", — отметил он.
Фроули подчеркнул, что у России имеется сорок атомных ледоколов, а в течение ближайшего десятилетия может появиться еще десять, однако США и Канада вместе располагают пятью и намерены построить еще столько же коллективно. Он также упомянул невероятные возможности российского оружия, которые мир наблюдает в ходе военных действий на Украине. Все это, добавил он, на фоне напряженных отношений с Москвой "не дает ему спать по ночам".
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что освоение Арктического региона — приоритет для России. Он подчеркнул, что Арктика — регион с колоссальными экономическими возможностями. Во многом с ним связано укрепление энергетического потенциала России, расширение логистических возможностей, а также обеспечение национальной безопасности.