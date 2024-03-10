Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Челябинской области
Суд арестовал виновника ДТП подл Челябинском, в котором погибли четыре человека
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца 19-летнего водителя, выехавшего на полосу встречного движения на автодороге в Челябинской области и столкнувшегося с ВАЗ, в результате чего погибли четыре человека, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона в телеграм-канале.
Как сообщала ГИБДД, ДТП произошло 4 марта 15.30 (13.30 мск) на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав. Водитель 2004 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe, по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением водителя 1988 года рождения. В ДТП погибли водитель ВАЗ-21102 и пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца). Еще трое были госпитализированы.
"Сегодня Усть-Катавский городской суд рассмотрел ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего водителя… Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2024 года", - говорится в сообщении.
В суде прокурор поддержал ходатайство следователя, полагавшего, что обвиняемый может оказать давление на свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства, скрыться от органов следствия или воспрепятствовать производству по делу, поясняет прокуратура.
Водитель обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), добавляется в сообщении.