https://ria.ru/20240310/arest-1932152771.html

Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Челябинской области

Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Челябинской области - РИА Новости, 10.03.2024

Суд арестовал виновника смертельного ДТП в Челябинской области

Суд арестовал на два месяца 19-летнего водителя, выехавшего на полосу встречного движения на автодороге в Челябинской области и столкнувшегося с ВАЗ, в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:38

2024-03-10T15:38

2024-03-10T15:38

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мар - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца 19-летнего водителя, выехавшего на полосу встречного движения на автодороге в Челябинской области и столкнувшегося с ВАЗ, в результате чего погибли четыре человека, сообщил в воскресенье пресс-центр прокуратуры региона в телеграм-канале. Как сообщала ГИБДД, ДТП произошло 4 марта 15.30 (13.30 мск) на 14-м километре автодороги Катав-Ивановск - Орловка - Усть-Катав. Водитель 2004 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe, по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102 под управлением водителя 1988 года рождения. В ДТП погибли водитель ВАЗ-21102 и пассажиры - женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (два месяца). Еще трое были госпитализированы. "Сегодня Усть-Катавский городской суд рассмотрел ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 19-летнего водителя… Суд отклонил ходатайство стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 мая 2024 года", - говорится в сообщении. В суде прокурор поддержал ходатайство следователя, полагавшего, что обвиняемый может оказать давление на свидетеля и иных участников уголовного судопроизводства, скрыться от органов следствия или воспрепятствовать производству по делу, поясняет прокуратура. Водитель обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240130/voditel-1924382040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, челябинская область, усть-катав, россия, hyundai creta, гибдд мвд рф