https://ria.ru/20240310/alyans-1932090673.html

СМИ: Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину

СМИ: Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину - РИА Новости, 10.03.2024

СМИ: Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину

Франция создает альянс стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, сообщает издание Politico. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T01:18

2024-03-10T01:18

2024-03-10T01:19

в мире

украина

эммануэль макрон

алексей пушков

радослав сикорский

нато

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Франция создает альянс стран, готовых отправить своих военнослужащих на Украину, сообщает издание Politico."Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином", - говорится в материале газеты.Как подчеркивает издание, большинство стран ЕС, среди них Германия, Чехия и Польша, заявили об отсутствии планов отправки войск на Украину. Однако, как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва "гораздо более открыты для этой идеи"."Ничего нельзя исключать"Ранее Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Позднее он подчеркнул, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.В то же время 8 марта президент Франции, комментируя свои слова, сообщил, что "не исключать чего-то — не означает делать это".Вскоре после заявлений Макрона лидеры многих стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса, заявили, что не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".Открыл "ящик Пандоры"Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков призвал президента Франции Эммануэля Макрона и главу МИД Польши Радослава Сикорского подумать, как отразится на их странах отправка войск на Украину.По словам Пушкова, Макрон открыл "ящик Пандоры", переведя эти обсуждения из закрытой в публичную плоскость."Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: "не исключать что-то не означает делать это". Но всем ясно, что от "не исключать" лишь один шаг до "сделать". В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать, n'est-ce pas?", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Забыть как страшный сонДепутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Франции Эммануэля Макрона забыть как страшный сон мысли об агрессии в отношении России."Макрону стоит забыть как страшный сон свои мысли об агрессии в отношении нашего государства. В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, Макрон своими громкими заявлениями пытается предстать в амплуа самого влиятельного европейского политика, но на практике является человеком, которого "ненавидят и сторонятся в собственной стране".Затянуть конфликтМакрон и НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине, считает лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Это просто бомба, это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Еще в апреле 2022 года они запретили Украине вести переговоры. Остановим их ради мира!" - написал политик в Х.

https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

https://ria.ru/20240308/konflikt-1931948048.html

https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html

https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html

https://ria.ru/20240308/britaniya-1931859382.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, эммануэль макрон, алексей пушков, радослав сикорский, нато