Рейтинг@Mail.ru
Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932098692.html
Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России
Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России - РИА Новости, 10.03.2024
Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России
Изъятие замороженных российских активов станет пагубным сигналом для инвесторов, более никто не захочет инвестировать в западные страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T05:06
2024-03-10T05:06
флориан филиппо
эммануэль макрон
григорий карасин
евросоюз
патриот
европарламент
санкции в отношении россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_0:860:4397:3333_1920x0_80_0_0_359708987d242707382fa70aa83abbbd.jpg
ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов станет пагубным сигналом для инвесторов, более никто не захочет инвестировать в западные страны, сообщил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. Филиппо отметил, что изъятие или использование активов РФ нелегально и назвал это "крайне агрессивным и глупым действием". "Это также станет пагубным сигналом всем мировым инвесторам: "Инвестируйте в нас, но, если однажды мы с вами будем в войне, мы у вас отберем ваше имущество". И больше никто не будет инвестировать", - сказал политик. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС. При этом он отметил, что Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиарда евро в год. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html
https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html
https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104974/38/1049743889_317:884:3583:3333_1920x0_80_0_0_a6e49252072dd80c2ce54334c28af135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
флориан филиппо, эммануэль макрон, григорий карасин, евросоюз, патриот, европарламент, санкции в отношении россии, россия, украина, франция
Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Григорий Карасин, Евросоюз, Патриот, Европарламент, Санкции в отношении России, Россия, Украина, Франция
Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России

Французский политик Филиппо: изъятие активов России остановит инвестиции в Запад

© AP Photo / Laurent CiprianiЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Laurent Cipriani
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов станет пагубным сигналом для инвесторов, более никто не захочет инвестировать в западные страны, сообщил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
Филиппо отметил, что изъятие или использование активов РФ нелегально и назвал это "крайне агрессивным и глупым действием".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах
4 марта, 15:55
«
"Это также станет пагубным сигналом всем мировым инвесторам: "Инвестируйте в нас, но, если однажды мы с вами будем в войне, мы у вас отберем ваше имущество". И больше никто не будет инвестировать", - сказал политик.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС. При этом он отметил, что Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиарда евро в год.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Лидеры стран G7 приняли заявление о замороженных российских активах
24 февраля, 21:16
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами
03:10
 
Флориан ФилиппоЭммануэль МакронГригорий КарасинЕвросоюзПатриотЕвропарламентСанкции в отношении РоссииРоссияУкраинаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала