https://ria.ru/20240310/aktivy-1932098692.html

Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России

Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России - РИА Новости, 10.03.2024

Французский политик назвал угрозу Западу от изъятия активов России

Изъятие замороженных российских активов станет пагубным сигналом для инвесторов, более никто не захочет инвестировать в западные страны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T05:06

2024-03-10T05:06

2024-03-10T05:06

флориан филиппо

эммануэль макрон

григорий карасин

евросоюз

патриот

европарламент

санкции в отношении россии

россия

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ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Изъятие замороженных российских активов станет пагубным сигналом для инвесторов, более никто не захочет инвестировать в западные страны, сообщил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. Филиппо отметил, что изъятие или использование активов РФ нелегально и назвал это "крайне агрессивным и глупым действием". "Это также станет пагубным сигналом всем мировым инвесторам: "Инвестируйте в нас, но, если однажды мы с вами будем в войне, мы у вас отберем ваше имущество". И больше никто не будет инвестировать", - сказал политик. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС. При этом он отметил, что Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиарда евро в год. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929316471.html

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флориан филиппо, эммануэль макрон, григорий карасин, евросоюз, патриот, европарламент, санкции в отношении россии, россия, украина, франция