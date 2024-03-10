https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами

Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами - РИА Новости, 10.03.2024

Французский политик объяснил, чем Россия ответит на действия с ее активами

Использование замороженных активов РФ в ЕС нелегально и глупо, в России больше западных активов, чем наоборот, заявил РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T03:10

2024-03-10T03:10

2024-03-10T03:19

россия

франция

украина

флориан филиппо

эммануэль макрон

григорий карасин

евросоюз

патриот

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ПАРИЖ, 10 мар – РИА Новости. Использование замороженных активов РФ в ЕС нелегально и глупо, в России больше западных активов, чем наоборот, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" и кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. "Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь, в том числе, там много французских активов. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война", - сказал Филиппо. Он отметил, что это может быть использовано, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры, а потом обвинить в этом. "Очевидно, что это глупость, но этого все и ждут. Запад ждет, что Россия сделает то же самое, чтобы сказать: "Смотрите, какие злые русские", и это будет еще причина, чтобы их атаковать и наложить санкции", - добавил политик. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов в ЕС и использование их на финансирование Украины противоречат международному праву, начало такого обсуждения ослабит ЕС. При этом он отметил, что Франция полностью поддерживает предложение ввести налог на прибыль от замороженных российских активов, что составит 3-5 миллиардов евро в год. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

https://ria.ru/20240118/ryabkov-1922002746.html

https://ria.ru/20240310/ukraina-1932093290.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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россия, франция, украина, флориан филиппо, эммануэль макрон, григорий карасин, евросоюз, патриот, европарламент