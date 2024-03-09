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Женщины в России получают все больше патентов на изобретения - РИА Новости, 09.03.2024
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09:54 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/zhenschiny-1931990921.html
Женщины в России получают все больше патентов на изобретения
Женщины в России получают все больше патентов на изобретения - РИА Новости, 09.03.2024
Женщины в России получают все больше патентов на изобретения
Россиянки в 2023 году получили на 11% больше патентов, чем в 2022 году, число регистраций достигло почти 10 тысяч, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:54
2024-03-09T09:54
технологии
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россиянки в 2023 году получили на 11% больше патентов, чем в 2022 году, число регистраций достигло почти 10 тысяч, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент". "В 2023 году россиянки получили 9 854 патента - на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом доля полученных женщинами охранных документов в общей структуре зарегистрированных изобретателями патентов в 2023 году увеличилась с 24% до 28%", - подсчитали эксперты данные базы Роспатента. По их оценкам, из общего числа патентов, полученных женщинами в 2023 году, 73% – это патенты на изобретения, 16% – на полезные модели и 11% – на промышленные образцы. Изобретение – это техническое решение в любой области, полезная модель – это какое-либо устройство. Чаще всего патент на полезную модель получают в отношении новых решений, которые не столь значительно дополняют уже известные на рынке. Промышленный образец – это дизайн какого-либо изделия или продукта. В компании напомнили, что многие вещи и технологии, которыми мы пользуемся каждый день, изобретены женщинами. "Среди них: посудомоечная машина (Джозефина Кокрейн, 1886), автомобильный обогреватель (Маргарет Уилкокс, 1893), Wi-Fi (Хеди Ламарр, 1942), бензин АИ-76 (Анна Межлумова, 1945) и домофон (Мари Браун, 1969)", - привели примеры аналитики.
https://ria.ru/20240308/zhenschiny-1931875634.html
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технологии, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Женщины в России получают все больше патентов на изобретения

Россиянки в 2023 году получили на 11 процентов больше патентов, чем в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоспатент
Роспатент - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россиянки в 2023 году получили на 11% больше патентов, чем в 2022 году, число регистраций достигло почти 10 тысяч, подсчитали для РИА Новости в компании "Онлайн Патент".
"В 2023 году россиянки получили 9 854 патента - на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом доля полученных женщинами охранных документов в общей структуре зарегистрированных изобретателями патентов в 2023 году увеличилась с 24% до 28%", - подсчитали эксперты данные базы Роспатента.
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По их оценкам, из общего числа патентов, полученных женщинами в 2023 году, 73% – это патенты на изобретения, 16% – на полезные модели и 11% – на промышленные образцы.
Изобретение – это техническое решение в любой области, полезная модель – это какое-либо устройство. Чаще всего патент на полезную модель получают в отношении новых решений, которые не столь значительно дополняют уже известные на рынке. Промышленный образец – это дизайн какого-либо изделия или продукта.
В компании напомнили, что многие вещи и технологии, которыми мы пользуемся каждый день, изобретены женщинами.
"Среди них: посудомоечная машина (Джозефина Кокрейн, 1886), автомобильный обогреватель (Маргарет Уилкокс, 1893), Wi-Fi (Хеди Ламарр, 1942), бензин АИ-76 (Анна Межлумова, 1945) и домофон (Мари Браун, 1969)", - привели примеры аналитики.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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