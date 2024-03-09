Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/zemlya-1931991065.html
Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка
Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка - РИА Новости, 09.03.2024
Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, как рамках законодательства можно увеличить площадь своего участка до 10% или, например,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T09:58
2024-03-09T09:58
общество
сергей гаврилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570692967_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb50066bb4ac0b27e28978373cfd2322.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, как рамках законодательства можно увеличить площадь своего участка до 10% или, например, присоединить к нему палисадник. "Увеличить площадь принадлежащего на праве собственности земельного участка можно путём уточнения сведений о нём в ЕГРН, а также путём присоединения к нему земель, расположенных рядом, в порядке перераспределения земель и земельных участков", - сообщил Гаврилов. Тут речь идет не об изменении фактической площади принадлежащего гражданину земельного участка, а об уточнении сведений о нём в ЕГРН, добавил он. При выявлении кадастровых ошибок, уточнении границ земельного участка или во время проведения иных кадастровых работ нередко обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности, такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН, рассказал депутат. "Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, поскольку это считается допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ", - сообщил Гаврилов. Уточнение площади земельного участка, а при необходимости – и его границ, позволит в дальнейшем избежать проблем при возникновении споров с соседями и защитить свою землю, отметил политик. "Также на законных основаниях вполне можно увеличить свой участок за счет прилегающей территории путём перераспределения земель и (или) земельных участков. Данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, например, палисадника, к своему земельному участку", - сообщил Гаврилов. Земельное законодательство закрепляет закрытый перечень оснований для отказа в перераспределении, поэтому администрация не сможет отказать в присоединении земель по своему усмотрению, отметил он.
https://ria.ru/20240218/rastenie-1928040122.html
https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570692967_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d56597bdcdd0993168ff42953d5d47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей гаврилов
Общество, Сергей Гаврилов
Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка

Депутат рассказал, как увеличить площадь своего участка на десять процентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, как рамках законодательства можно увеличить площадь своего участка до 10% или, например, присоединить к нему палисадник.
"Увеличить площадь принадлежащего на праве собственности земельного участка можно путём уточнения сведений о нём в ЕГРН, а также путём присоединения к нему земель, расположенных рядом, в порядке перераспределения земель и земельных участков", - сообщил Гаврилов.
Растение ипомея трехцветная - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Россиян предупредили, какой цветок теперь нельзя выращивать на даче
18 февраля, 09:55
Тут речь идет не об изменении фактической площади принадлежащего гражданину земельного участка, а об уточнении сведений о нём в ЕГРН, добавил он.
При выявлении кадастровых ошибок, уточнении границ земельного участка или во время проведения иных кадастровых работ нередко обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности, такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН, рассказал депутат.
"Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, поскольку это считается допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ", - сообщил Гаврилов.
Уточнение площади земельного участка, а при необходимости – и его границ, позволит в дальнейшем избежать проблем при возникновении споров с соседями и защитить свою землю, отметил политик.
«
"Также на законных основаниях вполне можно увеличить свой участок за счет прилегающей территории путём перераспределения земель и (или) земельных участков. Данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, например, палисадника, к своему земельному участку", - сообщил Гаврилов.
Земельное законодательство закрепляет закрытый перечень оснований для отказа в перераспределении, поэтому администрация не сможет отказать в присоединении земель по своему усмотрению, отметил он.
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей
1 июля 2023, 08:45
 
ОбществоСергей Гаврилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала