https://ria.ru/20240309/zemlya-1931991065.html

Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка

Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка - РИА Новости, 09.03.2024

Депутат рассказал, как законно увеличить площадь своего земельного участка

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, как рамках законодательства можно увеличить площадь своего участка до 10% или, например,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T09:58

2024-03-09T09:58

2024-03-09T09:58

общество

сергей гаврилов

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал РИА Новости, как рамках законодательства можно увеличить площадь своего участка до 10% или, например, присоединить к нему палисадник. "Увеличить площадь принадлежащего на праве собственности земельного участка можно путём уточнения сведений о нём в ЕГРН, а также путём присоединения к нему земель, расположенных рядом, в порядке перераспределения земель и земельных участков", - сообщил Гаврилов. Тут речь идет не об изменении фактической площади принадлежащего гражданину земельного участка, а об уточнении сведений о нём в ЕГРН, добавил он. При выявлении кадастровых ошибок, уточнении границ земельного участка или во время проведения иных кадастровых работ нередко обнаруживается, что фактическая площадь используемой земли гораздо больше, чем указано в свидетельстве о праве собственности, такие излишки можно официально оформить в собственность и уточнить площадь земельного участка в ЕГРН, рассказал депутат. "Таким способом можно увеличить участок на 10% от площади, поскольку это считается допустимой погрешностью при проведении кадастровых работ", - сообщил Гаврилов. Уточнение площади земельного участка, а при необходимости – и его границ, позволит в дальнейшем избежать проблем при возникновении споров с соседями и защитить свою землю, отметил политик. "Также на законных основаниях вполне можно увеличить свой участок за счет прилегающей территории путём перераспределения земель и (или) земельных участков. Данный способ позволяет присоединить соседнюю территорию, например, палисадника, к своему земельному участку", - сообщил Гаврилов. Земельное законодательство закрепляет закрытый перечень оснований для отказа в перераспределении, поэтому администрация не сможет отказать в присоединении земель по своему усмотрению, отметил он.

https://ria.ru/20240218/rastenie-1928040122.html

https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей гаврилов