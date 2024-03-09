https://ria.ru/20240309/zapusk-1931981032.html
Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили
Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили - РИА Новости, 09.03.2024
Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили
Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма отложен, об этом сообщили в... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T08:08
2024-03-09T08:08
2024-03-09T10:34
наука
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вакаяма (город)
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ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма отложен, об этом сообщили в ходе прямой трансляции, которая велась с места запуска. Первоначально запуск был запланирован на 11.01 (05.01 мск), однако после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через пару минут сообщили, что запуск отложен до 11.17 (05.17 мск). Когда и этот финальный отсчет завершился, а ракета не полетела, было объявлено, что сроки запуска будут изменены. Как сообщил журналистам губернатор префектуры Вакаяма Сюхэй Кисимото, запуск был отложен из-за того, что в акваторию, которая была объявлена зоной повышенной опасности в связи с предстоящим запуском, вошло судно. Запуск должен был стать первым в Японии, осуществленным с частного космодрома. На борту ракеты находится малый спутник. Если его благополучно выведут на заданную орбиту, это станет первым на территории страны успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса. Kairos-1 представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Спутник на ее борту, как сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственный центр спутниковой информации, сможет частично заменять спутники, которые сейчас собирают информацию о военных объектах КНДР, а также проводить проверку их функционала в случае поломки. Ракета отличается простотой конструкции и невысокой ценой за счет использования деталей, многие из которых находятся в свободной продаже. Компания рассчитывает к 2030 году проводить до 30 запусков в год, что позволит расширить коммерческие возможности использования космического пространства. Первый запуск планировался на март 2022 года, однако из-за пандемии и возникших перебоев с поставками он уже откладывался четыре раза. В Японии для вывода спутников в космос в основном использовалась ракета Н2А Японского аэрокосмического агентства JAXA на жидком топливе. В марте был впервые произведен запуск ракеты Н3, которая сменит Н2А. В классе твердотопливных ракет существует ракета "Эпсилон", которую разрабатывают агентство JAXA и компания IHI Aerospace. Первой частной ракетой, которая была выведена в космическое пространство на высоту 100 километров, стала MOMO компании Interstellar Technologies.
https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html
https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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япония, вакаяма (город), космос - риа наука
Наука, Япония, Вакаяма (город), Космос - РИА Наука
Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили
Первый запуск ракеты Kairos-1 с частного космодрома в Японии отложили
ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма отложен, об этом сообщили в ходе прямой трансляции, которая велась с места запуска.
Первоначально запуск был запланирован на 11.01 (05.01 мск), однако после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через пару минут сообщили, что запуск отложен до 11.17 (05.17 мск). Когда и этот финальный отсчет завершился, а ракета не полетела, было объявлено, что сроки запуска будут изменены.
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Как сообщил журналистам губернатор префектуры Вакаяма Сюхэй Кисимото, запуск был отложен из-за того, что в акваторию, которая была объявлена зоной повышенной опасности в связи с предстоящим запуском, вошло судно.
Запуск должен был стать первым в Японии
, осуществленным с частного космодрома. На борту ракеты находится малый спутник. Если его благополучно выведут на заданную орбиту, это станет первым на территории страны успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса.
Kairos-1 представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Спутник на ее борту, как сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственный центр спутниковой информации, сможет частично заменять спутники, которые сейчас собирают информацию о военных объектах КНДР, а также проводить проверку их функционала в случае поломки.
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Ракета отличается простотой конструкции и невысокой ценой за счет использования деталей, многие из которых находятся в свободной продаже.
Компания рассчитывает к 2030 году проводить до 30 запусков в год, что позволит расширить коммерческие возможности использования космического пространства.
Первый запуск планировался на март 2022 года, однако из-за пандемии и возникших перебоев с поставками он уже откладывался четыре раза.
В Японии для вывода спутников в космос в основном использовалась ракета Н2А Японского аэрокосмического агентства JAXA на жидком топливе. В марте был впервые произведен запуск ракеты Н3, которая сменит Н2А. В классе твердотопливных ракет существует ракета "Эпсилон", которую разрабатывают агентство JAXA и компания IHI Aerospace. Первой частной ракетой, которая была выведена в космическое пространство на высоту 100 километров, стала MOMO компании Interstellar Technologies.
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