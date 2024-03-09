https://ria.ru/20240309/zapusk-1931981032.html

Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили

Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили - РИА Новости, 09.03.2024

Первый запуск ракеты с частного космодрома в Японии отложили

Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма отложен, об этом сообщили в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T08:08

2024-03-09T08:08

2024-03-09T10:34

наука

япония

вакаяма (город)

космос - риа наука

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ТОКИО, 9 мар - РИА Новости. Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii в японской префектуре Вакаяма отложен, об этом сообщили в ходе прямой трансляции, которая велась с места запуска. Первоначально запуск был запланирован на 11.01 (05.01 мск), однако после финального отсчета ракета не сдвинулась с места. Через пару минут сообщили, что запуск отложен до 11.17 (05.17 мск). Когда и этот финальный отсчет завершился, а ракета не полетела, было объявлено, что сроки запуска будут изменены. Как сообщил журналистам губернатор префектуры Вакаяма Сюхэй Кисимото, запуск был отложен из-за того, что в акваторию, которая была объявлена зоной повышенной опасности в связи с предстоящим запуском, вошло судно. Запуск должен был стать первым в Японии, осуществленным с частного космодрома. На борту ракеты находится малый спутник. Если его благополучно выведут на заданную орбиту, это станет первым на территории страны успешным запуском спутника исключительно силами частного бизнеса. Kairos-1 представляет собой небольшую твердотопливную ракету длиной 18 метров и весом 23 тонны. Спутник на ее борту, как сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственный центр спутниковой информации, сможет частично заменять спутники, которые сейчас собирают информацию о военных объектах КНДР, а также проводить проверку их функционала в случае поломки. Ракета отличается простотой конструкции и невысокой ценой за счет использования деталей, многие из которых находятся в свободной продаже. Компания рассчитывает к 2030 году проводить до 30 запусков в год, что позволит расширить коммерческие возможности использования космического пространства. Первый запуск планировался на март 2022 года, однако из-за пандемии и возникших перебоев с поставками он уже откладывался четыре раза. В Японии для вывода спутников в космос в основном использовалась ракета Н2А Японского аэрокосмического агентства JAXA на жидком топливе. В марте был впервые произведен запуск ракеты Н3, которая сменит Н2А. В классе твердотопливных ракет существует ракета "Эпсилон", которую разрабатывают агентство JAXA и компания IHI Aerospace. Первой частной ракетой, которая была выведена в космическое пространство на высоту 100 километров, стала MOMO компании Interstellar Technologies.

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

https://ria.ru/20240218/blinken-1928088130.html

https://ria.ru/20240228/mks-1930083061.html

япония

вакаяма (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, вакаяма (город), космос - риа наука