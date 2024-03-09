https://ria.ru/20240309/zapad-1932028032.html
Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич
Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич - РИА Новости, 09.03.2024
Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич
Запад идет к полной милитаризации, увеличивает в пять раз закупки вооружений, так как не может легко победить РФ на Украине, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:10
2024-03-09T15:10
2024-03-09T15:10
в мире
сербия
россия
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александр вучич
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 9 мар - РИА Новости. Запад идет к полной милитаризации, увеличивает в пять раз закупки вооружений, так как не может легко победить РФ на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в субботу посетил с министром обороны Милошем Вучевичем, командованием армии и руководством оборонной промышленности Военно-технический институт на окраине Белграда, где осмотрел новые разработки, в первую очередь – беспилотники "Врабац" (Воробей – ред.), "Осица" (Оса – ред.), "Обад" (Овод – ред.) "Сенка" (Тень- ред.). Он отдельно остановился на дронах-камикадзе "Комарац" (Комар – ред.) призвал ускорить работу над производством, чтобы до конца года вооруженные силы приняли на вооружение 5 тысяч таких БПЛА. По словам Вучича в мире происходит ажиотаж в покупке вооружений и "все, что сербская оборонная промышленность произведет в ближайшие 30-40 лет может быть продано за один день". "Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ – ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем", - заявил присутствующим президент Сербии. Он также отметил необходимость увеличить производство боеприпасов калибра 122 и 125 миллиметров. Вучич в очередной раз похвалил российские ударные беспилотники "Ланцет" и посетовал, что Россия никому не передает технологию их производства. В ходе смотра вооружений 14 февраля к Дню государственности Сербии он заявил, что БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине. Ранее он рассказал о вложении Белградом 300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.
https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, украина, александр вучич, милош вучевич
В мире, Сербия, Россия, Украина, Александр Вучич, Милош Вучевич
Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич
Вучич: Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить Россию
БЕЛГРАД, 9 мар - РИА Новости. Запад идет к полной милитаризации, увеличивает в пять раз закупки вооружений, так как не может легко победить РФ на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в субботу посетил с министром обороны Милошем Вучевичем
, командованием армии и руководством оборонной промышленности Военно-технический институт на окраине Белграда
, где осмотрел новые разработки, в первую очередь – беспилотники "Врабац" (Воробей – ред.), "Осица" (Оса – ред.), "Обад" (Овод – ред.) "Сенка" (Тень- ред.). Он отдельно остановился на дронах-камикадзе "Комарац" (Комар – ред.) призвал ускорить работу над производством, чтобы до конца года вооруженные силы приняли на вооружение 5 тысяч таких БПЛА. По словам Вучича в мире происходит ажиотаж в покупке вооружений и "все, что сербская оборонная промышленность произведет в ближайшие 30-40 лет может быть продано за один день".
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"Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ – ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем", - заявил присутствующим президент Сербии. Он также отметил необходимость увеличить производство боеприпасов калибра 122 и 125 миллиметров.
Вучич в очередной раз похвалил российские ударные беспилотники "Ланцет" и посетовал, что Россия никому не передает технологию их производства. В ходе смотра вооружений 14 февраля к Дню государственности Сербии он заявил, что БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине.
Ранее он рассказал о вложении Белградом 300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ
первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.
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