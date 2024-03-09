https://ria.ru/20240309/zapad-1932028032.html

Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич

Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич - РИА Новости, 09.03.2024

Запад идет к полной милитаризации, так как не может победить, заявил Вучич

Запад идет к полной милитаризации, увеличивает в пять раз закупки вооружений, так как не может легко победить РФ на Украине, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:10

2024-03-09T15:10

2024-03-09T15:10

в мире

сербия

россия

украина

александр вучич

милош вучевич

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БЕЛГРАД, 9 мар - РИА Новости. Запад идет к полной милитаризации, увеличивает в пять раз закупки вооружений, так как не может легко победить РФ на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в субботу посетил с министром обороны Милошем Вучевичем, командованием армии и руководством оборонной промышленности Военно-технический институт на окраине Белграда, где осмотрел новые разработки, в первую очередь – беспилотники "Врабац" (Воробей – ред.), "Осица" (Оса – ред.), "Обад" (Овод – ред.) "Сенка" (Тень- ред.). Он отдельно остановился на дронах-камикадзе "Комарац" (Комар – ред.) призвал ускорить работу над производством, чтобы до конца года вооруженные силы приняли на вооружение 5 тысяч таких БПЛА. По словам Вучича в мире происходит ажиотаж в покупке вооружений и "все, что сербская оборонная промышленность произведет в ближайшие 30-40 лет может быть продано за один день". "Это началось еще год назад, но сейчас сумасшествие. Все они думали, что (президент РФ – ред.) Путин будет легко побежден, но так как видят, что он не будет легко побежден, идут к полной милитаризации и увеличению в пять раз своих возможностей во всем", - заявил присутствующим президент Сербии. Он также отметил необходимость увеличить производство боеприпасов калибра 122 и 125 миллиметров. Вучич в очередной раз похвалил российские ударные беспилотники "Ланцет" и посетовал, что Россия никому не передает технологию их производства. В ходе смотра вооружений 14 февраля к Дню государственности Сербии он заявил, что БПЛА "ZALA Ланцет" произвели революцию в ходе конфликта на Украине. Ранее он рассказал о вложении Белградом 300 миллионов евро в сербскую оборонную промышленность. В феврале прошлого года глава государства сообщил, что Сербия приобретет в ОАЭ первую партию БПЛА-камикадзе, а затем наладит и собственное производство.

https://ria.ru/20240309/evropeytsy-1931936605.html

https://ria.ru/20240303/nato-1930897636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, россия, украина, александр вучич, милош вучевич