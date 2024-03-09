https://ria.ru/20240309/zadachi-1932026051.html

"Мы это допустили": украинский генерал признал правду о ВСУ

"Мы это допустили": украинский генерал признал правду о ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024

"Мы это допустили": украинский генерал признал правду о ВСУ

Украинская разведка не выполняет должным образом поставленные перед ней задачи, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой",... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T14:57

2024-03-09T14:57

2024-03-09T14:57

в мире

авдеевка

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинская разведка не выполняет должным образом поставленные перед ней задачи, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой", комментируя ситуацию вокруг Авдеевки."Это все недоработка разведки. <…> Мы допустили серьезные просчеты в правильном анализе возможностей врага, просчеты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами", — возмутился он.Кривонос также отметил, что фортификационные сооружения ВСУ в этой зоне вызывают множество вопросов. По его мнению, киевский генералитет не уделял должного внимания состоянию укреплений, несмотря на предупреждения военных аналитиков.В начале марта американская газета The New York Times сообщила, что слабая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки. Как указали журналисты, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, ВСУ соорудили удивительно простые линии окопов, на которых не хватает дополнительных укреплений, способных замедлить российские танки и защитить важные объекты.

https://ria.ru/20240309/sikorskiy-1931988199.html

https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, сергей кривонос, вооруженные силы украины