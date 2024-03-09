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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:34
2024-03-09T13:34
2024-03-09T14:38
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна". "Паблики Кривого Рога сообщают о взрыве и пожаре в районе Северного ГОКа. Тревога в городе не объявлялась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным из открытых источников, комбинат, входящий в группу Рината Ахметова "Метинвест", после простоя с лета 2022 года был введен в эксплуатацию в конце прошлого года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, ринат ахметов, метинвест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Ринат Ахметов, Метинвест
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Страна" сообщила о взрыве в Кривом Роге и пожаре в районе Северного ГОКа