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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 09.03.2024 (обновлено: 14:38 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/vzryv-1932017027.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:34
2024-03-09T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
ринат ахметов
метинвест
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна". "Паблики Кривого Рога сообщают о взрыве и пожаре в районе Северного ГОКа. Тревога в городе не объявлялась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным из открытых источников, комбинат, входящий в группу Рината Ахметова "Метинвест", после простоя с лета 2022 года был введен в эксплуатацию в конце прошлого года.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
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в мире, кривой рог, украина, ринат ахметов, метинвест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Ринат Ахметов, Метинвест
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

"Страна" сообщила о взрыве в Кривом Роге и пожаре в районе Северного ГОКа

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна".
"Паблики Кривого Рога сообщают о взрыве и пожаре в районе Северного ГОКа. Тревога в городе не объявлялась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным из открытых источников, комбинат, входящий в группу Рината Ахметова "Метинвест", после простоя с лета 2022 года был введен в эксплуатацию в конце прошлого года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаРинат АхметовМетинвест
 
 
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