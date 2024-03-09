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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 09.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:34

2024-03-09T13:34

2024-03-09T14:38

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В городе Кривой Рог на Украине прогремел взрыв, клубы дыма подымаются в районе Северного горно-обогатительного комбината, сообщает украинское издание "Страна". "Паблики Кривого Рога сообщают о взрыве и пожаре в районе Северного ГОКа. Тревога в городе не объявлялась", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным из открытых источников, комбинат, входящий в группу Рината Ахметова "Метинвест", после простоя с лета 2022 года был введен в эксплуатацию в конце прошлого года.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, украина, ринат ахметов, метинвест