https://ria.ru/20240309/vybory-1931963741.html

В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России

В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России - РИА Новости, 09.03.2024

В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России

Предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, "вызывают глубокую тревогу" в ООН, несмотря на то... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:31

2024-03-09T00:31

2024-03-09T00:31

запорожская область

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

оон

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ООН, 9 мар – РИА Новости. Предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, "вызывают глубокую тревогу" в ООН, несмотря на то что эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, следует из заявления помощника генсека организации Халеда Хиари. "Сообщения о планах Российской Федерации организовать и провести мартовские президентские выборы на территориях Украины, находящихся в настоящее время под ее контролем, вызывают глубокую тревогу", – сказал Хиари. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240207/vybory-1925770828.html

https://ria.ru/20240306/peskov-1931475547.html

запорожская область

россия

луганская народная республика

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запорожская область, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, оон