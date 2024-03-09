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В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России - РИА Новости, 09.03.2024
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00:31 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/vybory-1931963741.html
В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России
В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России - РИА Новости, 09.03.2024
В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России
Предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, "вызывают глубокую тревогу" в ООН, несмотря на то... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T00:31
2024-03-09T00:31
запорожская область
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
оон
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, "вызывают глубокую тревогу" в ООН, несмотря на то что эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, следует из заявления помощника генсека организации Халеда Хиари. "Сообщения о планах Российской Федерации организовать и провести мартовские президентские выборы на территориях Украины, находящихся в настоящее время под ее контролем, вызывают глубокую тревогу", – сказал Хиари. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию. Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240207/vybory-1925770828.html
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запорожская область, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, оон
Запорожская область, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, ООН
В ООН встревожились из-за проведения выборов в новых регионах России

Помощник Гутерреша Хиари заявил о тревоге из-за выборов в новых регионах России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 мар – РИА Новости. Предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, "вызывают глубокую тревогу" в ООН, несмотря на то что эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, следует из заявления помощника генсека организации Халеда Хиари.
«
"Сообщения о планах Российской Федерации организовать и провести мартовские президентские выборы на территориях Украины, находящихся в настоящее время под ее контролем, вызывают глубокую тревогу", – сказал Хиари.
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"Мини оранжевая революция": у Запада свои планы на выборы в России
7 февраля, 08:00
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Дмитрий Песков выступает с лекцией на тему: Образ России: реальность и навязанные стереотипы в рамках всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Россия не готова слушать мнение Запада о своих выборах, заявил Песков
6 марта, 14:44
 
Запорожская областьРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновООН
 
 
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