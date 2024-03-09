Рейтинг@Mail.ru
"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:33 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html
"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ
"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ
Украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии, пишет военный эксперт Драго... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:33
2024-03-09T01:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
москва
украина
брикс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."Возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом. Как упоминалось ранее, дополняя дронами свое артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого практически нет реальной защиты", — говорится в публикации.Босник напомнил, что после развала Советского Союза производство беспилотников долгие годы было слабым местом российских Вооруженных сил, однако за последние несколько лет эту проблему удалось полностью решить. Россия, по его словам, совершенствует также и высокотехнологичные вооружения, не собираясь останавливаться на достигнутом."Последние улучшения включают увеличение использования новых гиперзвуковых ракет, истребителей нового поколения и дронов-камикадзе, запускаемых из РСЗО", — пишет он.Босник также развеял пропагандистский миф о технологическом "отставании" России, заявив, что на сегодняшний день уже все мировые военные аналитики признают успехи российской армии в этом направлении."В последние недели это было особенно заметно, когда в массовом порядке уничтожалось новейшее и самое современное оружие и техника НАТО", — констатировал эксперт.На прошлой неделе стало известно, что российские военные уничтожили американский танк Abrams дронами "Упырь". Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного американского танка.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931956249.html
https://ria.ru/20240308/vsu-1931891409.html
https://ria.ru/20240308/vsu-1931909247.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, москва, украина, брикс, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Москва, Украина, БРИКС, НАТО
"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ

infoBRICS: Киеву нечем ответить на комбинацию из дронов и артиллерии России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.
"Возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом. Как упоминалось ранее, дополняя дронами свое артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого практически нет реальной защиты", — говорится в публикации.
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Такого еще не было". На Западе раскрыли, что Россия устроила Киеву
8 марта, 22:20
Босник напомнил, что после развала Советского Союза производство беспилотников долгие годы было слабым местом российских Вооруженных сил, однако за последние несколько лет эту проблему удалось полностью решить. Россия, по его словам, совершенствует также и высокотехнологичные вооружения, не собираясь останавливаться на достигнутом.
"Последние улучшения включают увеличение использования новых гиперзвуковых ракет, истребителей нового поколения и дронов-камикадзе, запускаемых из РСЗО", — пишет он.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Обнаружили и уничтожили. ВСУ сделали шокирующее признание
8 марта, 12:38
Босник также развеял пропагандистский миф о технологическом "отставании" России, заявив, что на сегодняшний день уже все мировые военные аналитики признают успехи российской армии в этом направлении.
«
"В последние недели это было особенно заметно, когда в массовом порядке уничтожалось новейшее и самое современное оружие и техника НАТО", — констатировал эксперт.
На прошлой неделе стало известно, что российские военные уничтожили американский танк Abrams дронами "Упырь". Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного американского танка.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Все больше и больше". Стало известно, что произошло с ВСУ под Авдеевкой
8 марта, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМоскваУкраинаБРИКСНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала