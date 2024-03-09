https://ria.ru/20240309/vsu-1931966964.html

"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ

"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024

"Смертоносная комбинация": стало известно, что Россия обрушила на ВСУ

Украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии, пишет военный эксперт Драго... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T01:33

2024-03-09T01:33

2024-03-09T01:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинская армия, вооруженная западным оружием, не может противостоять синхронной работе российских беспилотников и артиллерии, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS."Возможности Москвы в области беспилотной войны превзошли все ожидания как внутри страны, так и за рубежом. Как упоминалось ранее, дополняя дронами свое артиллерийское доминирование, Россия создала, возможно, самую смертоносную комбинацию на современном (и будущем) поле боя, поскольку против этого практически нет реальной защиты", — говорится в публикации.Босник напомнил, что после развала Советского Союза производство беспилотников долгие годы было слабым местом российских Вооруженных сил, однако за последние несколько лет эту проблему удалось полностью решить. Россия, по его словам, совершенствует также и высокотехнологичные вооружения, не собираясь останавливаться на достигнутом."Последние улучшения включают увеличение использования новых гиперзвуковых ракет, истребителей нового поколения и дронов-камикадзе, запускаемых из РСЗО", — пишет он.Босник также развеял пропагандистский миф о технологическом "отставании" России, заявив, что на сегодняшний день уже все мировые военные аналитики признают успехи российской армии в этом направлении."В последние недели это было особенно заметно, когда в массовом порядке уничтожалось новейшее и самое современное оружие и техника НАТО", — констатировал эксперт.На прошлой неделе стало известно, что российские военные уничтожили американский танк Abrams дронами "Упырь". Позднее Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного американского танка.В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931956249.html

https://ria.ru/20240308/vsu-1931891409.html

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россия

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безопасность, россия, москва, украина, брикс, нато