https://ria.ru/20240309/vertolet-1931975850.html

Число погибших при крушении вертолета в Техасе выросло до трех

Число погибших при крушении вертолета в Техасе выросло до трех - РИА Новости, 09.03.2024

Число погибших при крушении вертолета в Техасе выросло до трех

Три человека погибли при крушении вертолета пограничного патруля в американском штате Техас, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:12

2024-03-09T06:12

2024-03-09T06:12

техас

в мире

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ЭЛЬ-ПАСО (штат Техас), 9 мар - РИА Новости. Три человека погибли при крушении вертолета пограничного патруля в американском штате Техас, сообщили в оперативном штабе. Ранее телеканал ABС передавал, что в Техасе упал вертолет национальной гвардии, погибли два человека, один пострадал. "Вертолет UH-72 Lakota, приписанный к федеральному юго-западному отделению миссии охраны границы, потерпел крушение в 14.50 (23.50 мск) в пятницу во время проведения операции рядом с городом Рио-Гранде. Два военных и один агент пограничного патруля погибли, один военнослужащий был ранен", - сообщили в объединенной группе по охране границы. Там отметили, что обстоятельства и причины случившегося расследуются.

https://ria.ru/20240105/krushenie-1919794926.html

https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html

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