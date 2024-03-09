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В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
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04:49 09.03.2024 (обновлено: 06:09 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/vertolet-1931973978.html
В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ
В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2024
В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ
Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, погибли два человека, один пострадал, сообщает телеканал ABС. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T04:49
2024-03-09T06:09
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, погибли два человека, один пострадал, сообщает телеканал ABС."Два человека погибли и третий был ранен в результате крушения вертолета недалеко от границы США и Мексики", — передает телеканал со ссылкой на информированного чиновника минобороны.Позднее в оперативном штабе сообщили, что число погибших выросло до трех. "Вертолет UH-72 Lakota, приписанный к федеральному юго-западному отделению миссии охраны границы, потерпел крушение в 14.50 (23.50 мск) в пятницу во время проведения операции рядом с городом Рио-Гранде. Два военных и один агент пограничного патруля погибли, один военнослужащий был ранен", - уточнили в объединенной группе по охране границы.Обстоятельства и причины случившегося расследуются.
https://ria.ru/20240305/samolet-1931135761.html
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техас, сша, в мире
Техас, США, В мире
В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ

ABС: при крушении в Техасе вертолета национальной гвардии погибли два человека

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, погибли два человека, один пострадал, сообщает телеканал ABС.
"Два человека погибли и третий был ранен в результате крушения вертолета недалеко от границы США и Мексики", — передает телеканал со ссылкой на информированного чиновника минобороны.
Позднее в оперативном штабе сообщили, что число погибших выросло до трех. "Вертолет UH-72 Lakota, приписанный к федеральному юго-западному отделению миссии охраны границы, потерпел крушение в 14.50 (23.50 мск) в пятницу во время проведения операции рядом с городом Рио-Гранде. Два военных и один агент пограничного патруля погибли, один военнослужащий был ранен", - уточнили в объединенной группе по охране границы.
Обстоятельства и причины случившегося расследуются.
Место крушения самолета в Нэшвилле, штат Теннеси. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В США потерпел крушение самолет, есть погибшие
5 марта, 08:17
 
ТехасСШАВ мире
 
 
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