https://ria.ru/20240309/vertolet-1931973978.html

В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ

В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2024

В Техасе рухнул вертолет национальной гвардии США, сообщили СМИ

Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, погибли два человека, один пострадал, сообщает телеканал ABС. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T04:49

2024-03-09T04:49

2024-03-09T06:09

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, погибли два человека, один пострадал, сообщает телеканал ABС."Два человека погибли и третий был ранен в результате крушения вертолета недалеко от границы США и Мексики", — передает телеканал со ссылкой на информированного чиновника минобороны.Позднее в оперативном штабе сообщили, что число погибших выросло до трех. "Вертолет UH-72 Lakota, приписанный к федеральному юго-западному отделению миссии охраны границы, потерпел крушение в 14.50 (23.50 мск) в пятницу во время проведения операции рядом с городом Рио-Гранде. Два военных и один агент пограничного патруля погибли, один военнослужащий был ранен", - уточнили в объединенной группе по охране границы.Обстоятельства и причины случившегося расследуются.

https://ria.ru/20240305/samolet-1931135761.html

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