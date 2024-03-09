https://ria.ru/20240309/vasilev-1932047083.html

Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме

Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме - РИА Новости, 09.03.2024

Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме

Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:47

2024-03-09T17:47

2024-03-09T17:47

культура

россия

анатолий васильев

театр на таганке

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена. Ранее СМИ писали, что Васильев якобы был госпитализирован в одну из больниц Москвы с травмой колена. "Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного", - заявил РИА Новости актер.

https://ria.ru/20211106/vasilev-1757522199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, анатолий васильев, театр на таганке, москва, новости культуры