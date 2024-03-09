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Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме - РИА Новости, 09.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:47 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/vasilev-1932047083.html
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме - РИА Новости, 09.03.2024
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме
Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:47
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культура
россия
анатолий васильев
театр на таганке
москва
новости культуры
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена. Ранее СМИ писали, что Васильев якобы был госпитализирован в одну из больниц Москвы с травмой колена. "Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного", - заявил РИА Новости актер.
https://ria.ru/20211106/vasilev-1757522199.html
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россия, анатолий васильев, театр на таганке, москва, новости культуры
Культура, Россия, Анатолий Васильев, Театр на Таганке, Москва, Новости культуры
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме

Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме колена

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Анатолий Васильев
Актер Анатолий Васильев - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер Анатолий Васильев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена.
Ранее СМИ писали, что Васильев якобы был госпитализирован в одну из больниц Москвы с травмой колена.
"Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного", - заявил РИА Новости актер.
Анатолий Васильев в роли генерала Ивана Федоровича Епанчина в сцене из спектакля Идиот в театре имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
Биография Анатолия Васильева
6 ноября 2021, 04:00
 
КультураРоссияАнатолий ВасильевТеатр на ТаганкеМоскваНовости культуры
 
 
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