https://ria.ru/20240309/vasilev-1932047083.html
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме - РИА Новости, 09.03.2024
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме
Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T17:47
2024-03-09T17:47
2024-03-09T17:47
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заслуженный артист России, актер Театра на Таганке Анатолий Васильев в беседе с РИА Новости опроверг сообщение о госпитализации и травме колена. Ранее СМИ писали, что Васильев якобы был госпитализирован в одну из больниц Москвы с травмой колена. "Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного", - заявил РИА Новости актер.
https://ria.ru/20211106/vasilev-1757522199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий васильев, театр на таганке, москва, новости культуры
Культура, Россия, Анатолий Васильев, Театр на Таганке, Москва, Новости культуры
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме
Актер Анатолий Васильев опроверг сообщение о госпитализации и травме колена