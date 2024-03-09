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Осенило. В США раскрыли, какую ошибку в отношении России осознал Зеленский
Осенило. В США раскрыли, какую ошибку в отношении России осознал Зеленский - РИА Новости, 09.03.2024
Осенило. В США раскрыли, какую ошибку в отношении России осознал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский смог бы избежать развала страны, если бы в начале конфликта согласился на мирное урегулирование, заявил экс-аналитик ЦРУ... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:36
2024-03-09T21:36
2024-03-09T21:36
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский смог бы избежать развала страны, если бы в начале конфликта согласился на мирное урегулирование, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Я думаю, что Зеленский сейчас осознал, что нужно было заключить мирное соглашение в марте 2022 года. <…> Но теперь Россия не будет с ним договариваться, пока Украина контролирует Одессу. Я предполагаю, что мы вообще увидим русских в Киеве, перед тем как все это закончится", — спрогнозировал аналитик.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932040362.html
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в мире, украина, одесса, россия, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Осенило. В США раскрыли, какую ошибку в отношении России осознал Зеленский
Экс-аналитик ЦРУ: Украина потеряет Одессу перед завершением конфликта