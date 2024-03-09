https://ria.ru/20240309/ukraina-1932065628.html

Папа римский считает, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг

Папа римский считает, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг - РИА Новости, 10.03.2024

Папа римский считает, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг

Папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-09T20:05

2024-03-09T20:05

2024-03-10T00:35

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франциск (хорхе марио бергольо)

иосиф сталин (джугашвили)

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ВАТИКАН, 9 мар – РИА Новости. Папа римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Понтифик заявил об этом в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI, которое выйдет 20 марта. "Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к капитуляции, о которой, по словам журналиста, "говорится на Украине". "Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово "переговоры" - смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником", - сказал понтифик. По его словам, сейчас в конфликте на Украине "есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция. "Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась", - сказал Папа. Говоря о собственной готовности оказать посреднические усилия, он подчеркнул, что "переговоры никогда не являются капитуляцией". "Смелость - не довести страну до самоубийства", - продолжил он, рассказав о страданиях украинцев при Иосифе Сталине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240309/isterika-1932046036.html

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в мире, украина, россия, москва, франциск (хорхе марио бергольо), иосиф сталин (джугашвили)