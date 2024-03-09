https://ria.ru/20240309/ukraina-1932040362.html

Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина

Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина - РИА Новости, 09.03.2024

Не хотят там жить. В США раскрыли, какие регионы потеряет Украина

Регионы Украины с румынским и венгерским населением могут провести референдумы о выходе из состава республики, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T17:05

2024-03-09T17:05

2024-03-09T17:05

в мире

украина

сша

россия

скотт риттер

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Регионы Украины с румынским и венгерским населением могут провести референдумы о выходе из состава республики, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае, я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — Прим. ред.)", — заявил он.В этих областях речь идет о праве народов на самоопределение, напомнил эксперт. По его словам, венгры и румыны не хотят жить в составе Украины и желают, чтобы эти территории контролировали Будапешт и Бухарест.При этом, как считает Риттер, Россия не позволит, чтобы Западная Украина вошла в состав Польши, поскольку это могло бы усилить угрозу со стороны Варшавы.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях западных соседей Украины. Так, по словам директора СВР Сергея Нарышкина, Польша прорабатывает сценарии фактического расчленения республики и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20240309/vtorzhenie-1932032826.html

https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)