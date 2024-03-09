https://ria.ru/20240309/ukraina-1932033512.html

Экс-депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины

Экс-депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины - РИА Новости, 09.03.2024

Экс-депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины

Американцы лоббируют через Зеленского свои интересы, поэтому пытаются удержать власть на Украине любой ценой, поскольку крах действующей власти в Киеве будет... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:01

2024-03-09T16:01

2024-03-09T16:01

украина

сша

россия

джо байден

владимир олейник

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американцы лоббируют через Зеленского свои интересы, поэтому пытаются удержать власть на Украине любой ценой, поскольку крах действующей власти в Киеве будет означать провал демократов на выборах в США, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", политик, экс-народный депутат Украины Владимир Олейник. "Сегодня эту стратегию определили американцы. Они поставили задачу любым путем удержать ситуацию до выборов президента США. Потому что, если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом", - сказал Олейник. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928044332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, джо байден, владимир олейник, дональд трамп, нато