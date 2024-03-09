Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов
Рогов: Зеленский назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей
Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский неспроста назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу - своим предательством национальных интересов и беспринципностью.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во время визита в Турцию посетил верфи в Стамбуле, где строятся два корвета для украинского военно-морского флота. Первый корвет, который ранее был спущен на воду, носит имя гетмана Ивана Мазепы, второму присвоено имя другого гетмана Ивана Выговского. Оба корвета принадлежат к классу Ada.
"Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского – предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина. Видимо Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу, своим предательством национальных интересов и беспринципностью", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, он призвал Зеленского вспомнить, как сложились судьбы Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второй попал в немилость у поляков и бы ими казнен.
"Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена", - подчеркнул Рогов.