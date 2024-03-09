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Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов - РИА Новости, 09.03.2024
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15:11 09.03.2024 (обновлено: 15:33 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/ukraina-1932028179.html
Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов
Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов - РИА Новости, 09.03.2024
Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский неспроста назвал новые... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T15:11
2024-03-09T15:33
в мире
владимир зеленский
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский неспроста назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу - своим предательством национальных интересов и беспринципностью. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во время визита в Турцию посетил верфи в Стамбуле, где строятся два корвета для украинского военно-морского флота. Первый корвет, который ранее был спущен на воду, носит имя гетмана Ивана Мазепы, второму присвоено имя другого гетмана Ивана Выговского. Оба корвета принадлежат к классу Ada. "Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского – предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина. Видимо Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу, своим предательством национальных интересов и беспринципностью", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, он призвал Зеленского вспомнить, как сложились судьбы Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второй попал в немилость у поляков и бы ими казнен. "Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
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в мире, владимир зеленский, владимир рогов, иван мазепа
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Иван Мазепа
Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов

Рогов: Зеленский назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский неспроста назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу - своим предательством национальных интересов и беспринципностью.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во время визита в Турцию посетил верфи в Стамбуле, где строятся два корвета для украинского военно-морского флота. Первый корвет, который ранее был спущен на воду, носит имя гетмана Ивана Мазепы, второму присвоено имя другого гетмана Ивана Выговского. Оба корвета принадлежат к классу Ada.
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"Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского – предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина. Видимо Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу, своим предательством национальных интересов и беспринципностью", - сказал Рогов РИА Новости.
При этом, он призвал Зеленского вспомнить, как сложились судьбы Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второй попал в немилость у поляков и бы ими казнен.
"Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена", - подчеркнул Рогов.
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