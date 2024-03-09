https://ria.ru/20240309/ukraina-1932028179.html

Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов

Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов - РИА Новости, 09.03.2024

Рогов указал на символ предательства в названиях новых украинских корветов

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский неспроста назвал новые... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T15:11

2024-03-09T15:11

2024-03-09T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский неспроста назвал новые украинские корветы именами гетманов-предателей, так как сам близок им по духу - своим предательством национальных интересов и беспринципностью. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что во время визита в Турцию посетил верфи в Стамбуле, где строятся два корвета для украинского военно-морского флота. Первый корвет, который ранее был спущен на воду, носит имя гетмана Ивана Мазепы, второму присвоено имя другого гетмана Ивана Выговского. Оба корвета принадлежат к классу Ada. "Зеленский неспроста символично назвал новые корветы именами гетмана Мазепы, предавшего Петра I, и Выговского – предавшего Богдана Хмельницкого, чьим преемником был. Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина. Видимо Зеленскому Мазепа и Выговский близки по духу, своим предательством национальных интересов и беспринципностью", - сказал Рогов РИА Новости. При этом, он призвал Зеленского вспомнить, как сложились судьбы Мазепы и Выговского после предательства: первый умер на чужбине, а второй попал в немилость у поляков и бы ими казнен. "Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир рогов, иван мазепа