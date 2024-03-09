https://ria.ru/20240309/ukraina-1931963453.html

Главы МИД и минобороны стран ЕС обсудили укрепление защиты Украины

Главы МИД и минобороны стран ЕС обсудили укрепление защиты Украины - РИА Новости, 09.03.2024

Главы МИД и минобороны стран ЕС обсудили укрепление защиты Украины

Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза в ходе телеконференции в четверг обсудили "укрепление обороны" Украины, сообщило в пятницу министерство... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:25

2024-03-09T00:25

2024-03-09T00:25

украина

в мире

греция

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эммануэль макрон

никос дендиас

евросоюз

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АФИНЫ, 9 мар - РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза в ходе телеконференции в четверг обсудили "укрепление обороны" Украины, сообщило в пятницу министерство национальной обороны Греции. О том, что такая телеконференции состоится, сообщал министр иностранных дел Йоргос Герапетритис в четверг на пленарном заседании парламента. По его словам, планировалось обсудить усиление военной помощи Украине. "В четверг, 7 марта, заместитель министра национальной обороны Иоаннис Кефалояннис, как представитель министра национальной обороны Никоса Дендиаса, вместе с министром иностранных дел Йоргосом Герапетритисом принял участие в телеконференции министров иностранных дел и обороны стран ЕС. Встреча была организована по инициативе министров иностранных дел и обороны Франции после недавнего Парижского саммита, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в сообщении греческого военного ведомства. "В этом аспекте подробно обсуждались текущие события на Украине, вызовы безопасности и укрепление ее оборонной борьбы", - сообщило министерство. В своем выступлении заместитель министра обороны Греции упомянул о предоставленной Украине помощи и подчеркнул, что Греция будет продолжать поддерживать Украину. В телеконференции также принял участие начальник генерального штаба национальной обороны генерал Димитриос Хупис. На конференции 26 февраля, созванной по инициативе Макрона в Париже, присутствовали представители ряда европейских стран и США. На пресс-конференции по итогам этого мероприятия Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. После этих слов французский лидер столкнулся с критикой как внутри страны, так и за ее пределами.

https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html

https://ria.ru/20240308/zelenskiy-1931959492.html

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украина, в мире, греция, франция, эммануэль макрон, никос дендиас, евросоюз