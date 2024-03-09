СМИ: США в 2022 году готовились к ядерному удару России по Украине
CNN: США в конце 2022 года готовились к ядерному удару России по Украине
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американские чиновники в конце 2022 были обеспокоены и готовились к возможному удару РФ по Украине с применением ядерного оружия, хотя разведданных о мобилизации российских ядерных сил у них не было, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации.
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"В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Один из высокопоставленных источников рассказал, что администрацию президента Джо Байдена к такой оценке привел "не один показатель, а совокупность событий, анализа и, что особенно важно, весьма чувствительных новых разведывательных данных". Другой источник также подтвердил, что опасения "были не просто гипотетическими", а основывались "на некоторой полученной информации".
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"Это то, что подарил нам конфликт, и мы так считали, и я думаю, что это наше право тщательно подготовиться и сделать все возможное, чтобы этого не произошло", - рассказал представитель администрации США журналисту телеканала.
В то же время CNN отмечает, что США ни разу не обнаружили разведданных, указывающих на то, что Россия предпринимает шаги по мобилизации своих ядерных сил для проведения подобной атаки. Официальные лица США также не были уверены, что узнают, разместит ли Россия тактическое ядерное оружие, несмотря на активную работу по отслеживанию перемещения ядерного оружия в мире.
Прошлым летом официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о резолюции американских сенаторов о том, что возможное применение РФ ядерного оружия на Украине следует расценивать как атаку на НАТО, заявила, что США "раздувают страшилки" о российской ядерной угрозе, повышая тем самым ставки и создавая стратегические риски. Она также напомнила, что руководство России неоднократно заявляло об отсутствии у Москвы необходимости применять ядерное оружие в контексте кризиса вокруг Украины.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.