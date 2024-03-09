https://ria.ru/20240309/tramp-1932060962.html
Трамп назвал Орбана великим лидером
Трамп назвал Орбана великим лидером - РИА Новости, 09.03.2024
Трамп назвал Орбана великим лидером
Экс-президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, назвав того "великим лидером". РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T19:30
2024-03-09T19:30
2024-03-09T20:38
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, назвав того "великим лидером"."Для меня было честью принимать Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве моих гостей в Мар-а-Лаго вчера вечером. Виктор — великий лидер, которого уважают во всем мире", — написал он в соцсети Truth Social. Трамп также похвалил жесткую иммиграционную политику Орбана, благодаря которой, по его словам, Венгрия остается безопасной страной. В пятницу вечером экс-президент США принял венгерского премьера в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе Трампа отмечали, что стороны "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации". Планы своего предшественника провести встречу с Орбаном ранее раскритиковал действующий президент США Джо Байден. В числе прочего он заявил, что венгерский премьер открыто возражает против демократии и "ищет диктатуры".
https://ria.ru/20240307/vengriya-1931623784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп
В мире, США, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Трамп назвал Орбана великим лидером
Трамп: премьер Венгрии Орбан является великим лидером, его уважают во всем мире
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, назвав того "великим лидером".
«
"Для меня было честью принимать Виктора Орбана и его прекрасную дочь Клару в качестве моих гостей в Мар-а-Лаго вчера вечером. Виктор — великий лидер, которого уважают во всем мире", — написал он в соцсети Truth Social.
Сийярто заявил, что в Венгрии всегда рады принять Трампа
Трамп также похвалил жесткую иммиграционную политику Орбана, благодаря которой, по его словам, Венгрия остается безопасной страной.
В пятницу вечером экс-президент США принял венгерского премьера в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе Трампа отмечали, что стороны "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
Планы своего предшественника провести встречу с Орбаном ранее раскритиковал действующий президент США Джо Байден
. В числе прочего он заявил, что венгерский премьер открыто возражает против демократии и "ищет диктатуры".
Байден вплел в речь про диктатуру Путина, Трампа и Орбана