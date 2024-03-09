https://ria.ru/20240309/tramp-1932037535.html

Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа

Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа - РИА Новости, 09.03.2024

Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа

Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Американском Самоа, заручившись голосами всех девяти его делегатов, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:36

2024-03-09T16:36

2024-03-09T16:36

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Американском Самоа, заручившись голосами всех девяти его делегатов, сообщает телеканал NBC News. "Бывший президент Дональд Трамп победил на кокусах в Американском Самоа и получил поддержку всех 9 его делегатов", - отмечает телеканал. Американское Самоа является группой островов в Тихом океане, но в отличие от Гавайев не является штатом, а входит в состав США в качестве неинкорпорированной территории. Пятого марта, в день так называемого супервторника, когда полтора десятка штатов проводили предварительные голосования за кандидатов от обеих партий, в Американском Самоа также прошли кокусы среди кандидатов от Демократической партии. Победу в них, впервые с 1980 года, завоевал не действующий президент, а бизнесмен Стив Палмер. После победы в Американском Самоа у Трампа есть уже 1071 голосов делегатов, при этом для официальной номинации от Республиканской партии бывшему президенту необходимо получить не менее 1215 голосов. Однако после поражения Хейли на супервторнике и выхода из гонки, у Трампа не остается соперников, которые могли бы оспорить его номинацию.

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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