https://ria.ru/20240309/tramp-1932037535.html
Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа
Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа - РИА Новости, 09.03.2024
Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа
Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Американском Самоа, заручившись голосами всех девяти его делегатов, сообщает... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:36
2024-03-09T16:36
2024-03-09T16:36
в мире
американское самоа
сша
самоа
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923139868_0:0:3487:1961_1920x0_80_0_0_c3be37c8e1033a3404918f4ca8eeabb4.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Американском Самоа, заручившись голосами всех девяти его делегатов, сообщает телеканал NBC News. "Бывший президент Дональд Трамп победил на кокусах в Американском Самоа и получил поддержку всех 9 его делегатов", - отмечает телеканал. Американское Самоа является группой островов в Тихом океане, но в отличие от Гавайев не является штатом, а входит в состав США в качестве неинкорпорированной территории. Пятого марта, в день так называемого супервторника, когда полтора десятка штатов проводили предварительные голосования за кандидатов от обеих партий, в Американском Самоа также прошли кокусы среди кандидатов от Демократической партии. Победу в них, впервые с 1980 года, завоевал не действующий президент, а бизнесмен Стив Палмер. После победы в Американском Самоа у Трампа есть уже 1071 голосов делегатов, при этом для официальной номинации от Республиканской партии бывшему президенту необходимо получить не менее 1215 голосов. Однако после поражения Хейли на супервторнике и выхода из гонки, у Трампа не остается соперников, которые могли бы оспорить его номинацию.
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1932018543.html
американское самоа
сша
самоа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923139868_431:0:3046:1961_1920x0_80_0_0_7ca064369d9c0b28959d77fd8a0ff575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, американское самоа, сша, самоа, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Американское Самоа, США, Самоа, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп победил на кокусах республиканцев в Американском Самоа
NBC News: Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Американском Самоа
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Американском Самоа, заручившись голосами всех девяти его делегатов, сообщает телеканал NBC News
.
"Бывший президент Дональд Трамп победил на кокусах в Американском Самоа и получил поддержку всех 9 его делегатов", - отмечает телеканал.
Путин сделал свой выбор для Америки
Американское Самоа
является группой островов в Тихом океане
, но в отличие от Гавайев
не является штатом, а входит в состав США в качестве неинкорпорированной территории.
Пятого марта, в день так называемого супервторника, когда полтора десятка штатов проводили предварительные голосования за кандидатов от обеих партий, в Американском Самоа также прошли кокусы среди кандидатов от Демократической партии. Победу в них, впервые с 1980 года, завоевал не действующий президент, а бизнесмен Стив Палмер.
После победы в Американском Самоа у Трампа есть уже 1071 голосов делегатов, при этом для официальной номинации от Республиканской партии бывшему президенту необходимо получить не менее 1215 голосов. Однако после поражения Хейли на супервторнике и выхода из гонки, у Трампа не остается соперников, которые могли бы оспорить его номинацию.
В поведении Байдена увидели признаки приема стимуляторов