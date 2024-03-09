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Трамп внес залог в 91,6 миллиона долларов по делу о клевете - РИА Новости, 09.03.2024
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02:37 09.03.2024 (обновлено: 05:20 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/tramp-1931969596.html
Трамп внес залог в 91,6 миллиона долларов по делу о клевете
Трамп внес залог в 91,6 миллиона долларов по делу о клевете - РИА Новости, 09.03.2024
Трамп внес залог в 91,6 миллиона долларов по делу о клевете
Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 91,6 миллиона долларов в рамках урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T02:37
2024-03-09T05:20
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 91,6 миллиона долларов в рамках урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл, рассчитывая при этом обжаловать данное решение, говорится в обнародованных в пятницу документах окружного суда Нью-Йорка.Уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее экс-президента выплатить данную сумму, были получены судом, следует из документов.В конце января текущего года суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, обязавший Трампа выплатить Кэрролл $83,3 миллиона, включая 7,3 миллиона долларов для возмещения морального вреда, а также за репутационный ущерб. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по данному иску.В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации за новые высказывания экс-президента.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
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нью-йорк (город), дональд трамп, сша, в мире
Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, США, В мире
Трамп внес залог в 91,6 миллиона долларов по делу о клевете

Трамп внес $91,6 миллиона залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в размере 91,6 миллиона долларов в рамках урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл, рассчитывая при этом обжаловать данное решение, говорится в обнародованных в пятницу документах окружного суда Нью-Йорка.
Уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее экс-президента выплатить данную сумму, были получены судом, следует из документов.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
В конце января текущего года суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, обязавший Трампа выплатить Кэрролл $83,3 миллиона, включая 7,3 миллиона долларов для возмещения морального вреда, а также за репутационный ущерб. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по данному иску.
В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.
На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации за новые высказывания экс-президента.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
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Нью-Йорк (город)Дональд ТрампСШАВ мире
 
 
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