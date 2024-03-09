https://ria.ru/20240309/tramp-1931967143.html

Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев

Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев - РИА Новости, 09.03.2024

Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев

Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара стала сопредседателем национального комитета Республиканской партии, сообщает объединение. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T01:45

2024-03-09T01:45

2024-03-09T01:45

северная каролина

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 9 марта - РИА Новости. Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара стала сопредседателем национального комитета Республиканской партии, сообщает объединение. "Члены национального комитета Республиканской партии избрали председателем Майкла Уотли и сопредседателем Лару Трамп", - сообщает нацкомитет на своем сайте. Ранее пост председателя комитета покинула политтехнолог Ронна Макдениэл, сменивший ее Уотли - адвокат из штата Северная Каролина. 41-летняя Лара Трамп работала телепродюсером, она замужем за третьим сыном бывшего президента Эриком.

https://ria.ru/20240301/tramp-1930388191.html

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северная каролина, в мире, сша, дональд трамп