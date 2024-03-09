https://ria.ru/20240309/tramp-1931967143.html
Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев
Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев - РИА Новости, 09.03.2024
Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев
Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара стала сопредседателем национального комитета Республиканской партии, сообщает объединение. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:45
2024-03-09T01:45
2024-03-09T01:45
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ВАШИНГТОН, 9 марта - РИА Новости. Невестка бывшего президента США Дональда Трампа Лара стала сопредседателем национального комитета Республиканской партии, сообщает объединение. "Члены национального комитета Республиканской партии избрали председателем Майкла Уотли и сопредседателем Лару Трамп", - сообщает нацкомитет на своем сайте. Ранее пост председателя комитета покинула политтехнолог Ронна Макдениэл, сменивший ее Уотли - адвокат из штата Северная Каролина. 41-летняя Лара Трамп работала телепродюсером, она замужем за третьим сыном бывшего президента Эриком.
https://ria.ru/20240301/tramp-1930388191.html
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северная каролина, в мире, сша, дональд трамп
Северная Каролина, В мире, США, Дональд Трамп
Невестка Трампа стала сопредседателем руководства республиканцев
Невестка Трампа Лара стала сопредседателем комитета Республиканской партии