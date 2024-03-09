https://ria.ru/20240309/terroristy-1932078554.html

Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии

Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии - РИА Новости, 09.03.2024

Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии

Российская авиация ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, причастных к провокационным обстрелам сирийских правительственных РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T22:23

2024-03-09T22:23

2024-03-09T22:23

война в сирии

идлиб (мухафаза)

в мире

сирия

россия

воздушно-космические силы россии

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, причастных к провокационным обстрелам сирийских правительственных сил, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ударами ВКС России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил", - сказал Кулить.

https://ria.ru/20240302/boeviki-1930777010.html

идлиб (мухафаза)

сирия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

идлиб (мухафаза), в мире, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии