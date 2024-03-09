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Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии
Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии - РИА Новости, 09.03.2024
Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии
Российская авиация ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, причастных к провокационным обстрелам сирийских правительственных РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T22:23
2024-03-09T22:23
2024-03-09T22:23
война в сирии
идлиб (мухафаза)
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сирия
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воздушно-космические силы россии
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по двум местам базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, причастных к провокационным обстрелам сирийских правительственных сил, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Ударами ВКС России в районах населенных пунктов Басанкуль и Ашхани-Тахтани провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к провокационным обстрелам позиций сирийских правительственных сил", - сказал Кулить.
https://ria.ru/20240302/boeviki-1930777010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
идлиб (мухафаза), в мире, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, Идлиб (мухафаза), В мире, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российская авиация ударила по двум базам террористов в Сирии
ЦПВС: ВКС России уничтожили две базы террористов в провинции Идлиб в Сирии