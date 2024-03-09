https://ria.ru/20240309/taganrog-1931994550.html

В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры

В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2024

В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры

Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, правоохранительные органы работают на месте падения обломков,... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T10:34

2024-03-09T10:34

2024-03-09T10:34

происшествия

таганрог

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, правоохранительные органы работают на месте падения обломков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. В субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. "По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев