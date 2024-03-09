https://ria.ru/20240309/taganrog-1931994550.html
В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры
В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2024
В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры
Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, правоохранительные органы работают на месте падения обломков,... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T10:34
2024-03-09T10:34
2024-03-09T10:34
происшествия
таганрог
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Повреждений городской инфраструктуры после атаки беспилотников в Таганроге не зафиксировано, правоохранительные органы работают на месте падения обломков, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. В субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. "По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240309/bespilotnik-1931973690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев
В Таганроге после атаки дронов не выявили повреждений инфраструктуры
В Таганроге после атаки беспилотников не выявили повреждений инфраструктуры