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В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:34 09.03.2024 (обновлено: 04:31 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/taganrog-1931971608.html
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников
Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:34
2024-03-09T04:31
специальная военная операция на украине
таганрог
василий голубев
ростовская область
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев."Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", - написал он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. Так, 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском.В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
таганрог
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таганрог, василий голубев, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Василий Голубев, Ростовская область
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников

Голубев: силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на Таганрог

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«
"Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", - написал он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. Так, 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском.
В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогВасилий ГолубевРостовская область
 
 
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