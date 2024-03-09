https://ria.ru/20240309/taganrog-1931971608.html

В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников

В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024

В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников

Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:34

2024-03-09T03:34

2024-03-09T04:31

специальная военная операция на украине

таганрог

василий голубев

ростовская область

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев."Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", - написал он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. Так, 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском.В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

таганрог

ростовская область

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таганрог, василий голубев, ростовская область