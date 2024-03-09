https://ria.ru/20240309/taganrog-1931971608.html
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников - РИА Новости, 09.03.2024
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников
Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T03:34
2024-03-09T03:34
2024-03-09T04:31
специальная военная операция на украине
таганрог
василий голубев
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312324_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_2261a15494540af7b3b9685bfa48b9c9.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, последствия на земле уточняются, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев."Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются", - написал он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника. Так, 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта один беспилотник уничтожили в небе над Курском.В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_569697a0693023e5bc21af06f0b06c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, василий голубев, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Василий Голубев, Ростовская область
В Таганроге отразили массовую атаку беспилотников
Голубев: силы ПВО отразили массовую атаку украинских беспилотников на Таганрог