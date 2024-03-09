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Возле кафе в Люберцах произошла стрельба, есть пострадавшие
Возле кафе в Люберцах произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 09.03.2024
Возле кафе в Люберцах произошла стрельба, есть пострадавшие
Неизвестные в ходе конфликта открыли стрельбу возле кафе в подмосковных Люберцах, пострадали три человека, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T23:05
2024-03-09T23:05
2024-03-09T23:05
происшествия
люберцы
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестные в ходе конфликта открыли стрельбу возле кафе в подмосковных Люберцах, пострадали три человека, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается на сайте "МВД Медиа". Уточняется, что в субботу в полицию поступило сообщение о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте. "Предварительно установлено, что в ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего скрылись. Трое пострадавших были госпитализированы ... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении. Полиция разыскивает стрелявших.
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происшествия, люберцы, россия
Происшествия, Люберцы, Россия
Возле кафе в Люберцах произошла стрельба, есть пострадавшие
Возле кафе в Люберцах неизвестные устроили стрельбу, три человека пострадали