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"Это безумие": в США предложили неожиданный план по России
"Это безумие": в США предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 09.03.2024
"Это безумие": в США предложили неожиданный план по России
Правительство США должно стремиться нормализовать отношения с Россией, чтобы избежать глобального конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:53
2024-03-09T16:53
2024-03-09T16:53
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Правительство США должно стремиться нормализовать отношения с Россией, чтобы избежать глобального конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов – полное безумие", – отметил он.Дэвис также подчеркнул, что предоставление очередного пакета помощи Украине не принесет никакого результата. Он добавил, что не понимает, почему финансовая поддержка Украины так заботит Вашингтон.В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.
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в мире, сша, россия, украина, сергей лавров
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров
"Это безумие": в США предложили неожиданный план по России
Офицер Дэвис: США необходимо наладить мирные отношения с Россией