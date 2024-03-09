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Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене - РИА Новости, 09.03.2024
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06:46 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/ssha-1931976980.html
Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене
Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене - РИА Новости, 09.03.2024
Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене
США нанесли удар по противокорабельным ракетам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T06:46
2024-03-09T06:46
сша
красное море
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). "Центральное командование США нанесло в целях самообороны удар по двум противокорабельным ракетам... поддерживаемых Ираном хуситских террористов в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html
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сша, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
США, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене

CENTCOM: США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене

© AP PhotoХуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
«
"Центральное командование США нанесло в целях самообороны удар по двум противокорабельным ракетам... поддерживаемых Ираном хуситских террористов в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
5 марта, 16:38
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
СМИ: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно
15 января, 17:28
 
СШАКрасное мореЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ мире
 
 
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