Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене
CENTCOM: США нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
© AP PhotoХуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа
© AP Photo
Хуситы, выражающие поддержку палестинцам, находящимся в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM).
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"Центральное командование США нанесло в целях самообороны удар по двум противокорабельным ракетам... поддерживаемых Ираном хуситских террористов в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.