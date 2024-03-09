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Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене

Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене - РИА Новости, 09.03.2024

Американские военные нанесли удар по ракетам хуситов в Йемене

США нанесли удар по противокорабельным ракетам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T06:46

2024-03-09T06:46

2024-03-09T06:46

сша

красное море

йемен

ансар алла

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. США нанесли удар по противокорабельным ракетам движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, заявило Центральное командование американских ВС (CENTCOM). "Центральное командование США нанесло в целях самообороны удар по двум противокорабельным ракетам... поддерживаемых Ираном хуситских террористов в контролируемых хуситами районах Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети X. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240305/kabel-1931261474.html

https://ria.ru/20240115/yemen-1921468481.html

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сша, красное море, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире