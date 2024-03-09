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СМИ: в США работают над альтернативным пакетом помощи Киеву в кредит - РИА Новости, 09.03.2024
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04:03 09.03.2024 (обновлено: 10:15 09.03.2024)
https://ria.ru/20240309/ssha-1931972645.html
СМИ: в США работают над альтернативным пакетом помощи Киеву в кредит
СМИ: в США работают над альтернативным пакетом помощи Киеву в кредит - РИА Новости, 09.03.2024
СМИ: в США работают над альтернативным пакетом помощи Киеву в кредит
Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой могут представить в форме кредита, сообщил телеканал NBC News со РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T04:03
2024-03-09T10:15
нато
майкл маккол
украина
сша
россия
майк джонсон
джо байден
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой могут представить в форме кредита, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.&quot;Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине&quot;, — говорится в сообщении.Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол отметил, что рассматривается возможность выделить часть невоенной помощи Киеву в кредит."Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита", — передает телеканал.По мнению Маккола, в качестве залога для этого займа могут быть использованы замороженные российские активы.При этом неназванный американский чиновник счел предлагаемый вариант неидеальным."Просить страну взять на себя десятки миллионов долларов долга, который она не может погасить, &lt;...&gt; в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и может в дальнейшем привести к экономическим кризисам", — заявил он.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
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нато, майкл маккол, украина, сша, россия, майк джонсон, джо байден
НАТО, Майкл Маккол, Украина, США, Россия, Майк Джонсон, Джо Байден
СМИ: в США работают над альтернативным пакетом помощи Киеву в кредит

NBC: республиканцы в конгрессе работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой могут представить в форме кредита, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
«

"Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине", — говорится в сообщении.

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Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол отметил, что рассматривается возможность выделить часть невоенной помощи Киеву в кредит.
"Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и ее долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита", — передает телеканал.
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По мнению Маккола, в качестве залога для этого займа могут быть использованы замороженные российские активы.
При этом неназванный американский чиновник счел предлагаемый вариант неидеальным.
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"Просить страну взять на себя десятки миллионов долларов долга, который она не может погасить, <...> в долгосрочной перспективе нанесет ущерб Украине и может в дальнейшем привести к экономическим кризисам", — заявил он.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
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