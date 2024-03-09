https://ria.ru/20240309/snos-1931962245.html

МИД назвал первый шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде

МИД назвал первый шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде - РИА Новости, 09.03.2024

МИД назвал первый шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде

Снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране, сообщили в МИД России. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T00:00

2024-03-09T00:00

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране, сообщили в МИД России. В социальных сетях циркулируют кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны. "В Канаде на кладбище в городе Оквилл, вблизи Торонто, снесли памятник добровольческой украинской дивизии CC "Галиция" (Галичина)... МИД России, Посольство России в Канаде, неравнодушные активисты и журналисты на протяжении долгого времени требовали убрать этот и многие другие мемориалы нацистским приспешникам. Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от "нацистского прошлого Украины" станет снос других мемориалов, посвященных "нацистским пособникам".

https://ria.ru/20240222/natsisty-1928862457.html

https://ria.ru/20240215/sochuvstvie-1927660826.html

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