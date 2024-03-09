МИД назвал первый шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде
МИД: снос памятника — это шаг к ликвидации наследия украинских нацистов в Канаде
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране, сообщили в МИД России.
В социальных сетях циркулируют кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
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"В Канаде на кладбище в городе Оквилл, вблизи Торонто, снесли памятник добровольческой украинской дивизии CC "Галиция" (Галичина)... МИД России, Посольство России в Канаде, неравнодушные активисты и журналисты на протяжении долгого времени требовали убрать этот и многие другие мемориалы нацистским приспешникам. Снос памятника эсэсовцам в Канаде стал первым шагом на пути к ликвидации наследия украинских нацистов в этой стране", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от "нацистского прошлого Украины" станет снос других мемориалов, посвященных "нацистским пособникам".
Кенотаф - памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки, - появился на кладбище в 1988 году. Кампанию за его снос возглавили представители еврейской общины Канады. Мэр Оквилла Роб Бёртон говорил, что ему "противно осознавать", что такой памятник есть в его городе, но снести его не позволяют "законы провинции".