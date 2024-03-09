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Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров - РИА Новости, 09.03.2024
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21:33 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/sneg-1932073566.html
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров - РИА Новости, 09.03.2024
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров
Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:33
2024-03-09T21:33
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, снег в Москве потерял "товарный" вид, но его очень много, на климатической станции ВДНХ в субботу утром была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров. "Если исключить порывистый ветер и дождь - ни того, ни другого в ближайшие дни не ожидается, то для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта", - написала Позднякова. Синоптик отметила, что в 20-х числах марта высота снежного покрова должна лишь приблизиться к своей климатической норме - 16-23 сантиметра.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров

В Москве снежный покров начнет таять интенсивнее после середины марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы
Прохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожий идет по пешеходной дорожке в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, снег в Москве потерял "товарный" вид, но его очень много, на климатической станции ВДНХ в субботу утром была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров.
«
"Если исключить порывистый ветер и дождь - ни того, ни другого в ближайшие дни не ожидается, то для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта", - написала Позднякова.
Синоптик отметила, что в 20-х числах марта высота снежного покрова должна лишь приблизиться к своей климатической норме - 16-23 сантиметра.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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