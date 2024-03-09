https://ria.ru/20240309/sneg-1932073566.html
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров - РИА Новости, 09.03.2024
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров
Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T21:33
2024-03-09T21:33
2024-03-09T21:33
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_0:293:3076:2024_1920x0_80_0_0_a319b64755baddf7034f2759d17b1445.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, снег в Москве потерял "товарный" вид, но его очень много, на климатической станции ВДНХ в субботу утром была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров. "Если исключить порывистый ветер и дождь - ни того, ни другого в ближайшие дни не ожидается, то для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта", - написала Позднякова. Синоптик отметила, что в 20-х числах марта высота снежного покрова должна лишь приблизиться к своей климатической норме - 16-23 сантиметра.
https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930806659.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931666864_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_7c44a58eaba1c54ff4333012229afb0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров
В Москве снежный покров начнет таять интенсивнее после середины марта
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, снег в Москве потерял "товарный" вид, но его очень много, на климатической станции ВДНХ в субботу утром была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров.
«
"Если исключить порывистый ветер и дождь - ни того, ни другого в ближайшие дни не ожидается, то для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта", - написала Позднякова.
Синоптик отметила, что в 20-х числах марта высота снежного покрова должна лишь приблизиться к своей климатической норме - 16-23 сантиметра.
Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега