https://ria.ru/20240309/sneg-1932073566.html

Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров

Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров - РИА Новости, 09.03.2024

Москвичам рассказали, когда начнет таять снежный покров

Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T21:33

2024-03-09T21:33

2024-03-09T21:33

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Снежный покров в Москве начнет таять интенсивнее после середины марта, сейчас он составляет полметра, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, снег в Москве потерял "товарный" вид, но его очень много, на климатической станции ВДНХ в субботу утром была зафиксирована высота покрова в 50 сантиметров. "Если исключить порывистый ветер и дождь - ни того, ни другого в ближайшие дни не ожидается, то для того, чтобы снег начал таять интенсивнее, необходимо, чтобы средняя суточная температура воздуха была не меньше плюс 1 градуса. Это возможно только после 15 марта", - написала Позднякова. Синоптик отметила, что в 20-х числах марта высота снежного покрова должна лишь приблизиться к своей климатической норме - 16-23 сантиметра.

https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930806659.html

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общество, москва, татьяна позднякова