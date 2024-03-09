https://ria.ru/20240309/sklady-1932013474.html

Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ

Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024

Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 и склады боеприпасов трех бригад ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T13:13

2024-03-09T13:13

2024-03-09T13:14

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

зрк с-300

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931244659_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_56746fcaa6e35a5d407a4494bdde8451.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 и склады боеприпасов трех бригад ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность