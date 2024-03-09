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Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ
Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ - РИА Новости, 09.03.2024
Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 и склады боеприпасов трех бригад ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T13:13
2024-03-09T13:13
2024-03-09T13:14
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 и склады боеприпасов трех бригад ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240309/ukraina-1931975631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Безопасность
Российские военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад ВСУ
Российские военные уничтожили С-300 и склады боеприпасов трех бригад ВСУ