В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта
В армянском селе, носящем имя Юрия Гагарина, отметили девяностолетие космонавта
© Русский дом в АрменииДевяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта
© Русский дом в Армении
Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении (представительстве Россотрудничества).
Селу присвоили имя Гагарин после полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.
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"В средней школе села каждый ученик наизусть знает биографию Героя Советского Союза. Традиционно дети отмечают его день рождения вместе с командой Русского дома. Учащиеся 5-12 классов подготовились основательно: были развешаны самодельные скафандры из фольги, стены были украшены портретами космонавтов и фотографиями российского космонавта-испытателя Арутюна Кивиряна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что гостей мероприятия встретили хлебом и солью. Школьники танцевали как русские, так и армянские народные танцы и разыгрывали сценки из детства Гагарина. "Я бы хотел, чтобы каждый из вас смог добиться таких же успехов, как Гагарин. Наше мероприятие должно стать для вас мотивацией на этом пути", - сказал директор средней школы села Гагарин Андраник Степанян.
Замруководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева вручила благодарственное письмо и книги для библиотечного фонда школы.
Мероприятие подготовили учитель русского языка и литературы, посвятившая преподаванию 30 лет, Ани Егиазарян и организатор Ануш Амбарцумян, отметили в пресс-службе.
Девятого марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли.