Рейтинг@Mail.ru
В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта - РИА Новости, 09.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/selo-1932034852.html
В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта
В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта - РИА Новости, 09.03.2024
В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта
Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T16:12
2024-03-09T16:12
космос - риа наука
армения
юрий гагарин (космонавт)
екатерина андреева
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932034240_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b74ef20c1ede2d22a9a868c257cd28f.jpg
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении (представительстве Россотрудничества). Селу присвоили имя Гагарин после полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. "В средней школе села каждый ученик наизусть знает биографию Героя Советского Союза. Традиционно дети отмечают его день рождения вместе с командой Русского дома. Учащиеся 5-12 классов подготовились основательно: были развешаны самодельные скафандры из фольги, стены были украшены портретами космонавтов и фотографиями российского космонавта-испытателя Арутюна Кивиряна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что гостей мероприятия встретили хлебом и солью. Школьники танцевали как русские, так и армянские народные танцы и разыгрывали сценки из детства Гагарина. "Я бы хотел, чтобы каждый из вас смог добиться таких же успехов, как Гагарин. Наше мероприятие должно стать для вас мотивацией на этом пути", - сказал директор средней школы села Гагарин Андраник Степанян. Замруководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева вручила благодарственное письмо и книги для библиотечного фонда школы. Мероприятие подготовили учитель русского языка и литературы, посвятившая преподаванию 30 лет, Ани Егиазарян и организатор Ануш Амбарцумян, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html
https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932034240_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9bca095d99228f7b0dc0c980e697796b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, армения, юрий гагарин (космонавт), екатерина андреева, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Космос - РИА Наука, Армения, Юрий Гагарин (космонавт), Екатерина Андреева, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта

В армянском селе, носящем имя Юрия Гагарина, отметили девяностолетие космонавта

© Русский дом в АрменииДевяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта
Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта
© Русский дом в Армении
Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении (представительстве Россотрудничества).
Селу присвоили имя Гагарин после полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года.
«
"В средней школе села каждый ученик наизусть знает биографию Героя Советского Союза. Традиционно дети отмечают его день рождения вместе с командой Русского дома. Учащиеся 5-12 классов подготовились основательно: были развешаны самодельные скафандры из фольги, стены были украшены портретами космонавтов и фотографиями российского космонавта-испытателя Арутюна Кивиряна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что гостей мероприятия встретили хлебом и солью. Школьники танцевали как русские, так и армянские народные танцы и разыгрывали сценки из детства Гагарина. "Я бы хотел, чтобы каждый из вас смог добиться таких же успехов, как Гагарин. Наше мероприятие должно стать для вас мотивацией на этом пути", - сказал директор средней школы села Гагарин Андраник Степанян.
Замруководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева вручила благодарственное письмо и книги для библиотечного фонда школы.
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Гражданин Вселенной: как проходило мировое турне Юрия Гагарина
Вчера, 11:26
Мероприятие подготовили учитель русского языка и литературы, посвятившая преподаванию 30 лет, Ани Егиазарян и организатор Ануш Амбарцумян, отметили в пресс-службе.

Девятого марта 2024 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли.

Летчики-космонавты, герои Советского Союза Юрий Гагарин и Павел Попович на трибуне для гостей во время первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве, 1963 год - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Девять жизней Гагарина. Малоизвестные факты о первом космонавте
Вчера, 08:00
 
Космос - РИА НаукаАрменияЮрий Гагарин (космонавт)Екатерина АндрееваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала