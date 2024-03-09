https://ria.ru/20240309/selo-1932034852.html

В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта

В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта - РИА Новости, 09.03.2024

В армянском селе, носящем имя Гагарина, отметили девяностолетие космонавта

Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T16:12

2024-03-09T16:12

2024-03-09T16:12

космос - риа наука

армения

юрий гагарин (космонавт)

екатерина андреева

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Девяностолетие со дня рождения Юрия Гагарина отметили в армянском селе, носящем имя первого в мире космонавта, сообщили в пресс-службе Русского дома в Армении (представительстве Россотрудничества). Селу присвоили имя Гагарин после полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. "В средней школе села каждый ученик наизусть знает биографию Героя Советского Союза. Традиционно дети отмечают его день рождения вместе с командой Русского дома. Учащиеся 5-12 классов подготовились основательно: были развешаны самодельные скафандры из фольги, стены были украшены портретами космонавтов и фотографиями российского космонавта-испытателя Арутюна Кивиряна", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что гостей мероприятия встретили хлебом и солью. Школьники танцевали как русские, так и армянские народные танцы и разыгрывали сценки из детства Гагарина. "Я бы хотел, чтобы каждый из вас смог добиться таких же успехов, как Гагарин. Наше мероприятие должно стать для вас мотивацией на этом пути", - сказал директор средней школы села Гагарин Андраник Степанян. Замруководителя Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева вручила благодарственное письмо и книги для библиотечного фонда школы. Мероприятие подготовили учитель русского языка и литературы, посвятившая преподаванию 30 лет, Ани Егиазарян и организатор Ануш Амбарцумян, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931999612.html

https://ria.ru/20240309/gagarin-1931067723.html

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космос - риа наука, армения, юрий гагарин (космонавт), екатерина андреева, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)