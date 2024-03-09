https://ria.ru/20240309/sbu-1931970803.html

Источник: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бомжей

Источник: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бомжей - РИА Новости, 09.03.2024

Источник: СБУ прописывала офицеров в мариупольском приюте для бомжей

Российские силовики обнаружили документы, свидетельствующие о том, что служба безопасности Украины (СБУ) использовала в качестве места регистрации своих... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T03:05

2024-03-09T03:05

2024-03-09T07:09

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Российские силовики обнаружили документы, свидетельствующие о том, что служба безопасности Украины (СБУ) использовала в качестве места регистрации своих офицеров приют для бомжей в Мариуполе, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Для регистрации места жительства сотрудников в целях конспирации СБУ еще в период, когда Мариуполь был под киевским контролем, использовала приют для бомжей. А именно речь о социальной службе "Мариупольский городской центр граждан без определенного места жительства" по адресу: Мариуполь, Банный переулок, 5", — сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе проверки сразу выяснилось, что зарегистрировано там было более десяти офицеров СБУ в период с 2019 по 2020 год.Сам приют был переоборудован из бывшего медицинского вытрезвителя, как писал в 2021 году еще при киевских властях мариупольский портал 0629.com.ua.В основном, по данным российского силовика, там прописывали обычных оперативников – судя по фотографиям в форме, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости, их звания были от лейтенанта до капитана.Источник предоставил фотографии, в частности, лейтенанта Ярослава Яхина и капитана Виталия Овчаренко.Источник предположили, что на данный момент эти и другие прописанные в приюте для бомжей сотрудники СБУ могли дослужиться до старших офицерских званий вплоть до полковника."Сколько точно там их было всего записано, сейчас изучается, но уже точно можно сказать, что это носило массовый характер", – отметил источник. В Мариуполе с 2014 года – после начала карательной операции киевского режима против Донбасса – располагалось множество объектов СБУ, в частности печально известные тайные тюрьмы.Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, работавший там, первым обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы — "библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны сотрудников службы безопасности и бойцов нацбатов.РИА Новости опубликовало несколько журналистских расследований, включающих свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Заявления свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения их из плена.

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925922801.html

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919813219.html

https://ria.ru/20240213/uchilische-1927202052.html

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926955795.html

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

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мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, василий прозоров, служба безопасности украины, в мире