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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта - РИА Новости, 09.03.2024
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01:21 09.03.2024
https://ria.ru/20240309/sb_oon-1931966522.html
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта - РИА Новости, 09.03.2024
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта
Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 22 марта, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T01:21
2024-03-09T01:21
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ООН, 9 мар - РИА Новости. Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 22 марта, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что ряд безответственных европейских политиков желают добиться эскалации украинского конфликта и выведения его на новый уровень - уже не опосредованного, а прямого столкновения России и НАТО. Как указал Полянский, сложно толковать иначе слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину для предотвращения краха киевского режима. "Жаль, что мы ничего не услышали об этих задумках, грозящих началом третьей мировой войны, в выступлении представителя Франции", - сказал Полянский. Он также упомянул об утекшем разговоре офицеров бундесвера, "рассуждавших о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост в Крым и наносить удары вглубь территории России". "В ходе этого же разговора мы услышали подтверждения того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов", - отметил первый зампостпреда. Полянский также обратил внимание на расследование газеты New York Times, подтвердившее, что сразу после переворота на Украине на границе с РФ появились "мощнейшие разведывательные станции ЦРУ". По словам первого зампостпреда РФ, агрессия Запада против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад. "Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета безопасности", - подчеркнул Полянский.
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россия, украина, франция, дмитрий полянский, эммануэль макрон, совет безопасности оон, оон, нато, в мире
Россия, Украина, Франция, Дмитрий Полянский, Эммануэль Макрон, Совет Безопасности ООН, ООН, НАТО, В мире
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 22 марта

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 22 марта

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 9 мар - РИА Новости. Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 22 марта, заявил на заседании Совбеза первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Он отметил, что ряд безответственных европейских политиков желают добиться эскалации украинского конфликта и выведения его на новый уровень - уже не опосредованного, а прямого столкновения России и НАТО. Как указал Полянский, сложно толковать иначе слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину для предотвращения краха киевского режима.
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"Жаль, что мы ничего не услышали об этих задумках, грозящих началом третьей мировой войны, в выступлении представителя Франции", - сказал Полянский.
Он также упомянул об утекшем разговоре офицеров бундесвера, "рассуждавших о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост в Крым и наносить удары вглубь территории России".
"В ходе этого же разговора мы услышали подтверждения того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов", - отметил первый зампостпреда.
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Полянский также обратил внимание на расследование газеты New York Times, подтвердившее, что сразу после переворота на Украине на границе с РФ появились "мощнейшие разведывательные станции ЦРУ".
По словам первого зампостпреда РФ, агрессия Запада против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад.
"Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета безопасности", - подчеркнул Полянский.
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