https://ria.ru/20240309/samolet-1931998476.html
В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета
В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета - РИА Новости, 09.03.2024
В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета
В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил концовку крыла самолета, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-09T11:15
2024-03-09T11:15
2024-03-09T15:09
происшествия
россия
новосибирск
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил концовку крыла самолета, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. "Вечером 8 марта 2024 года поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто не пострадал", — уточнили в ведомстве. В результате пассажиров отправили другим бортом.Сейчас из-за инцидента проводится доследственная проверка. В частности, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.
https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирск, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ)
В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета
В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета, в котором находились пассажиры