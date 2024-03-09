https://ria.ru/20240309/samolet-1931998476.html

В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета

В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета - РИА Новости, 09.03.2024

В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета

В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил концовку крыла самолета, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-09T11:15

2024-03-09T11:15

2024-03-09T15:09

происшествия

россия

новосибирск

пулково (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. В петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик повредил концовку крыла самолета, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. "Вечером 8 марта 2024 года поступило сообщение о том, что спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто не пострадал", — уточнили в ведомстве. В результате пассажиров отправили другим бортом.Сейчас из-за инцидента проводится доследственная проверка. В частности, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб.

https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html

https://radiosputnik.ru/20240215/samolet-1927684048.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новосибирск, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)